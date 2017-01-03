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Çantası sayesinde den kurtuldu

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  • Giriş Tarihi: 3.1.2017
Çantası sayesinde kanserden kurtuldu
Çantası sayesinde kanserden kurtuldu

İngiliz Jade Lagden,3 yıl önce omuzuna astığı çantanın vermiş olduğu ağrılar nedeniyle doktora başvurdu. teşhisi konulan Lagden, erken teşhis sayesinde hastalığından kurtuldu.

Ülkenin Surrey bölgesinde yaşayan 29 yaşındaki Lagden, omzuna astığı çantanın ağırlığı nedeniyle omzunda bir ağrı hissettiğini ve bu ağrının geçmemesi üzerine doktora giderek teşhisi konulduğunu söyledi. Lagden, "Çanta taşıdıkça omzundaki ağrı arttı ve daha da yoğunlaştı. Bu benim şüphelenmeme neden oldu. Hemen doktora gittim. Eğer bu çanta olmasaydı, daha hızlı yayılacaktı" diye konuştu. Kanser teşhisi konulduğu 2013'te gördüğü tedavi sonrasında kanseri yenen Lagden, "2015'te hastalığı tamamen yendim. Çok mutluyum" dedi.

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