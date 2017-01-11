İstanbul'da 12 Ocak Perşembe yarın okullar tatil mi? - Don ve buzlanma nedeniyle tatil olacak mı?

İstanbul'da geçtiğimiz haftasonundan bu yana yağan kar yağışı etkisini kaybetti. Ancak buzlanma nedeniyle öğrenciler ve veliler bir kez daha ''yarın okullar tatil mi?'' sorusunun cevabını beklemeye başladı. İstanbul'da yarın okullar tatil mi diye merak eden öğrenciler Vasip Şahin'in Twitter hesabından açıklama bekliyor. 12 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi? İstanbul Valiliği ve Vasip Şahin'den gelecek son dakika kar tatili haberlerine ve 12 Ocak Perşembe günü tatil edilen tüm illeri sabah.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Perşembe günü İstanbul'da okullar tatil olacak mı? başlıklı haberimiz...

İstanbul'da Cumartesi günü başlayan ve etkisini dün akşam saatlerinde soğuk havaya bırakan kar yağışı don ve buzlanmaya sebep oldu. Don ve buzlanma nedeniyle ise tedirgin olan veliler ''İstanbul'da yarın okullar tatilmi?'' diye aratmaya başladı. Vasip Şahin'in sosyal medya hesabından kar tatili bekleyen öğrenciler 12 Ocak Perşembe İstanbul'da okullar tatil mi? sorusunun cevabını bekliyor. İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili gelen henüz bir açıklama olmadı. Ancak İstanbul Valiliği bir açıklama yapması durumunda ve 12 Ocak Perşembe günü tatil edilen tüm illeri sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz. İşte ''yarın okullar tatil mi?'' başlıklı haberimizin detayları...

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 12 OCAK PERŞEMBE

OKULLARIN BUGÜN TATİL OLDUĞU İLLER

İstanbul Valiliği, kent genelinde beklenenin üzerindeki kar yağışı nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim-öğretime bugün da ara verildiğini bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 6 Ocak Cuma akşam saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olan kar yağışının yoğunluğunun tahminlerin üzerinde seyrettiği belirtildi.

İZMİR'DE OKULLAR TATİL EDİLDİ



Son yılların en sert kış koşullarını yaşayan İzmir'de, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kar yağışının ardından don ve buzlanma beklendiğini açıklaması üzerine İzmir Valisi Erol Ayyıldız, okullarda eğitime 1 gün (Çarşamba) süre ile ara verilmesine karar verdi.

MANİSA'NIN 3 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Manisa Valiliği, il genelindeki yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle bugün Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bugün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Demirci, Soma, Turgutlu ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ayrıca Ahmetli, Akhisar, Kırkağaç, Köprübaşı, Salihli, Selendi, Şehzadeler ve Yunusemre ilçelerinde taşımalı sistemle gelen öğrenciler için eğitime bir gün ara verildiği bildirildi

BALIKESİR'DE EĞİTİME KAR ENGELİ

Balıkesir'in üç ilçesinde tüm, bir ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Dursunbey ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler bugün tatil edildi.

Erdek ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için bugün eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

EDİRNE'DE KAR TATİLİ UZATILDI

Edirne Valiliği, yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle kentte eğitime verilen 1 günlük arayı uzattı. Valilikten yapılan açıklamada bugün okulların yanı sıra resmi kurumlarda çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağını açıkladı.

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisinde olan Edirne'de valilik yoğun kar yağışı beklentisi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugüneğitime 1 gün süreyle tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında, "İlimizde yaşanmakta olan elverişsiz hava şartları, bu duruma bağlı kötü yol koşulları ve meteorolojik bilgilere göre kar yağışı beklenmesi nedeniyle merkez ve ilçelerde resmi-özel ilköğretim ve orta öğretim okulları ve kurumlarında Valilik kararı ile 11/01/2017 Çarşamba günü eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelde 11/01/2017 Çarşamba günü idari izinli sayılacaktır" denildi.

Edirne Valiliği, geçen Cuma, Pazartesi ve bugün de kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 1'er gün ara verildiğini açıklamıştı.

KIRKLARELİ'NDE DE TATİL EDİLDİ

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların bugün da tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de bugün idari izinli sayılacağı bildirildi.

Bu ilçelere bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

TEKİRDAĞ'DA DA TATİL EDİLDİ

Tekirdağ'da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların bugün de tatil edildiği belirtildi.

ÇANAKKALE'NİN 7 İLÇESİNE KAR TATİLİ

Çanakkale il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile bazı ilçelerdeki ilk ve orta dereceli okullarda 11 Ocak Çarşamba günü eğitim yapılamayacak.

Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde geçtiğimiz cuma gününden bu yana etkili kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandığı ifade edildi.

Açıklamada, il merkezindeki taşımalı eğitim okulları ile Gelibolu, Lapseki, biga, Ayvacık, Bayramiç, Ezine, Yenice, Çan ve Gökçeada ilçelerinde eğitime çarşamba günü ara verildiği bildirildi.

Eceabat ilçesinde ise taşımalı eğitim veren Alçıtepe İlkokulu'nda eğitim yapılmayacağı belirtildi.

ISPARTA

AA muhabirinin Isparta Valiliğinden aldığı bilgiye göre, il genelindeki elverişsiz hava şartları ve kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle, 11 Ocak 2017 Çarşamba günü Isparta merkez ile Yalvaç ve Eğirdir ilçelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verildiği öğrenildi.

BOLU

Bolu'da ise 3 ilçede olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilik'ten alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının gün içerisinde eksi 7 derece olduğu Bolu'da, etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gerede, Yeniçağa ve Dörtdivan ilçelerinde bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Olumsuz hava şartlarından dolayı hamile ve engelli kamu personeli de bugün idari izinli sayılacak.

BURDUR

Burdur genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim kapsamında öğrenim gören tüm öğrenciler için eğitime 1 gün ara verildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelindeki elverişsiz hava şartları nedeniyle, kar yağışı sonrası yaşanabilecek don ve buzlanma olayları nedeniyle 11 Ocak 2017 Çarşamba günü, Burdur il merkezi ve tüm ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin, eğitim ve öğretimine 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.

TOKAT

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle bugün bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbaa ve Niksar ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan değerlendirime sonucunda bazı ilçelerde bugün eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını vurgulayan Yazıcı, "Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında bugün eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda bugün eğitime ara verildi." dedi.

DENİZLİ

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Çameli ilçesinde yoğun kar yağışı ve sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

Öte yandan Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda trafik ekipleri, kontrol noktalarında kar lastiği ve zinciri bulunmayan araçların geçişine izin vermiyor.

NEVŞEHİR

Nevşehir merkez ile Acıgöl, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçelerine bağlı köy okullarının yanı sıra il genelinde taşımalı eğitim sistemi kapsamındaki okullarda eğitime bugün ara verilecek.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kar yağışının ardından kentte etkili olan soğuk hava ve yollardaki buzlanma nedeniyle il merkezi ve Acıgöl, Gülşehir, Ürgüp, Derinkuyu ilçelerine bağlı köylerdeki okullar ile taşımalı sistemle hizmet verilen eğitim kurumlarının bugün için tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, köy ve beldelerden kendi imkanlarıyla Nevşehir'e ve ilçe merkezlerine gelen öğrencilerin de bir gün idari izinli sayılacağı duyuruldu.

BİLECİK

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, kar yağışı nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Pazaryeri Kaymakam Vekili Halil İbrahim Acır, yaptığı açıklamada, devam eden kar yağışı ve aşırı buzlanma dolayısıyla bugün okulların tatil edildiğini duyurdu.

ORDU

Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu belirtilerek, "Olumsuz hava şartlarından dolayı İkizce, Korgan ve Kumru ilçelerinin tamamında, Akkuş ilçesinde İMKB YBO ve Ahmet Cürebal İmam Hatip Ortaokulu hariç diğer tüm okullarda, Ünye ilçesinde ise Pelitliyatak,Yenikent, Tekkiraz, Fatih Meydan, İnkur, Yeşilkent,Ataköy ve Erenyurt mahallelerimizdeki okullarımızda eğitime 11 Ocak Çarşamba günü ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

KONYA

Konya'nın bazı ilçelerinde kar yağışı ve şiddetli tipi nedeniyle okulların bugün tatil edildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, devam eden kar yağışı, fırtına ve beklenen don nedeniyle Konya'nın merkez Meram, karatay, Selçuklu, Ahırlı, Akşehir, Beyşehir, Bozkır, Derebucak, Derbent, Çeltik, Doğanhisar, Güneysınır, Hadim, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Sarayönü, Seydişehir, Taşkent, Tuzlukçu, Yalıhüyük, Yunak ve Kulu ilçelerinde ilk ve orta dereceli okulların 11 Ocak Çarşamba tatil edildiği belirtildi.

KARAMAN

Karaman'ın Ermenek ilçesinde de kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.

MUĞLA

Muğla'nın bazı ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada Menteşe, Ula, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere ilçesinde yoğun kar yağışı sonrasında oluşabilecek buzlanma riski nedeniyle 11 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildiği belirtildi.

ÇANKIRI

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Çankırı Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Çerkeş ilçesinde taşımalı eğitime 11 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, bölgede kar yağışının devam ettiği kaydedildi.