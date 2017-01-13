SABAH’la anlamlı buluşma

Türkiye’nin önde gelen kültür sanat kurumlarının yöneticileri SABAH’ın ev sahipliğinde ilk kez aynı masada buluştu. Sanat ve siyasetin konuşulduğu davette birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı

Kültür sanatın temsilcileri ve SABAH yazarları dün Gümüşsuyu Topaz Restoran'da düzenlenen öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemekte kültür sanatın yanı sıra Türkiye gündemi de değerlendirildi. Bu sıkıntılı süreçte kültür ve sanatın ön plana çıkarılması gerektiği görüşünde birleşilirken birlik ve beraberlik çağrısı yapıldı.



Fecir Alptekin: SABAH olarak sanatı çok önemsiyoruz. Kültür ve sanat faaliyetlerine sponsorluk konusunda aktif olmaya çalışıyoruz. Tüm sanat kurumlarını ve yazarlarımızı bir araya getirdik. Bu bir ilk oldu.

Özalp Birol: SABAH'ın kültür ve sanat yöneticilerini bir araya getiren yaklaşımını, bu zor dönemde son derece anlamlı buluyorum. Bu beraberliğin memleketin kültürel ve sanatsal anlamda daha gelişebilmesi adına devamını diliyorum.

Levent Çalıkoğlu: Kültür sanat insanlara pozitif mesajlar veriyor, yaratıcılığın önünü açıyor. SABAH'ın böyle bir buluşmayı kurgulaması moral verici. Bu fikre şapka çıkarıyorum.

Tülay Güngen: Zor zamanlarda en iyi yapacağımız şey, doğru bildiğimizi en iyi şekilde yapmaktır. Kültür ve sanata saygı duyulan bir ortamda yaşamak istiyoruz.

Şeref Oğuz: Teröre rağmen devletin olmazsa olmazı olan kültür kurumlarının buluşmalar yapıyor olması bizim gerçekten büyük bir devlet olduğumuzun ve devlet geleneğimizin de sürebileceğinin kanıtı.

Aybala Şimşek: Herkesin bir arada olduğu bu tür görüş alışverişinde bulunduğu toplantılar hem sektörün verimi açısından hem de ilişkileri tazelemek adına çok önemli.

Şengül Balıksırtı: Fotoğraf çekimi yapılırken 'Bu çok tarihi bir fotoğraf' dediler hepsi. Bunu yapabildiğimiz için mutluyuz. Bu buluşmayı çok önemsiyoruz.

Filiz Ova: Ne güzel ki SABAH bizi bir araya getirdi.

Görgün Taner: SABAH'a kültür sanat dünyasının bir arada olmasına vesile olduğu için teşekkürler.

Ali Güreli: Bir masanın etrafında olmak özlenen bir şey. Teşekkür ediyoruz.

Derya Bigalı: Aynı masa etrafında oturmak böyle bir dönemde çok önemdi ve keyifliydi. Belki daha sonra kültür sanatın sorunları için neler yapılabilir diye bir toplantı yapılabilir. Bu bir başlangıç oldu.

Rabia Güreli: Sanat konuşmak çok iyi geldi. Bunun için kanaat önderlerinin bir arada olması önemli bir şey.

Nazan Ölçer: Keşke gelenek haline gelse bu buluşma.



