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sinin ismini larla yazmaya çalışırken evi yaktı

İHA
  • Giriş Tarihi: 15.1.2017 15:17 Güncelleme Tarihi: 15.1.2017 15:46
Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı
Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı

'ın Amasra ilçesinde sinin ismini larla yazmak isteyen maden işçisi evi yaktı. itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Kum Mahallesi Kum Tabya sokakta meydana geldi. İddiaya göre maden işçisi T.K. sinin ismini larla yazmak için sahile gitti. Ancak rüzgarın şiddetli olması sebebiyle mumları yakamayan T.K., 15 gün önce kiraladığı evine gitti. Evin bir odasına mumları dizerek, sevgilisinin ismini yazan T.K. fotoğraf çekmek istediği sırada battaniye tutuştu.

Sevgilisinin ismini mumlarla yazmaya çalışırken evi yaktı

Hemen su almak için mutfağa koşan T.K., suların kesik olduğunu fark edince hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Amasra Belediyesi itfaiye ekipleri ı bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Amasra Belediye Başkanı Emin Timur'da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken evde büyük maddi hasar meydana geldi.

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