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ARKADAŞINA GÖNDER Kırıkkale'de soba faciası: 2 ölü!
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Kırıkkale'de soba faciası: 2 ölü!

AA
  • Giriş Tarihi: 16.1.2017 16:34 Güncelleme Tarihi: 16.1.2017 16:44
Kırıkkale'de soba faciası: 2 ölü!
Kırıkkale'de soba faciası: 2 ölü!

Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gündoğdu Mahallesi'ndeki müstakil evlerinde eşi Döndü Çelikoğlu (70) ile yaşayan Bekir Çelikoğlu'ndan (74) haber alamayan kızı Hediye Çelik, babasının evine geldi.

ANNE BABASININ CANSIZ BEDENİYLE KARŞILAŞTILAR

Çelik, eve girdiğinde anne ve babasının hareketsiz halde olduğunu gördü. Bunun üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çelikoğlu çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Karı kocanın cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna götürüldü.

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