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Komşu kavgası kanlı bitti: 2 ölü

İHA
  • Giriş Tarihi: 20.1.2017 13:21 Güncelleme Tarihi: 20.1.2017 13:36
Komşu kavgası kanlı bitti: 2 ölü
Komşu kavgası kanlı bitti: 2 ölü

Denizli'nin Honaz ilçesinde 37 yıllık evli çift, komşuları tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, bugün sabah saat 08.00 sıralarında Honaz'ın Kaklık Mahallesi'nde İrfan Yılmaz (60) ve eşi Döndü Yılmaz (57) ile Y.T. (40) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İddiaya göre, Y.T., önce 3 çocuk babası İrfan Yılmaz'ı daha sonra da Döndü Yılmaz'ı ekmek bıçağıyla bıçakladı. Yılmaz çifti, olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Çiftin cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. İrfan Yılmaz'ın akrabaları olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Cinayet zanlısı Y.T. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Y.T.

İrfan Yılmaz

Döndü Yılmaz

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