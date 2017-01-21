4 sanığa 91 bin 200’er lira ceza

Kahramanmaraş’ta Çöllolar Kömür Sahası’nda 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan göçükle ilgili, 4 sanığa 91 bin 200’er lira para cezası verildi

Kahramanmaraş'ta Çöllolar Kömür Sahası'nda 11 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan göçükle ilgili 23 kişinin yargılandığı davada 4 sanık, 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezaları 91 bin 200'er lira para cezasına çevrildi. Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, göçük altında kalan işçilerin yakınları ile tutuksuz yargılanan 23 sanıktan 6'sı katıldı. Mahkeme heyeti, 19 sanığın beraatine karar verdi. Tutuksuz yargılanan sanıklardan Yakup Kaygusuz, Refik Güray Eken, Yusuf Aydın ve Şeref Göksu'a 4 yıl 2'şer ay hapis cezası verilmesine hükmeden heyet, hapis cezalarını 4 sanık için de 91 bin 200'er lira para cezasına çevrildi. Ölen işçilerden Muhsin Koşan'ın babası Cafer Koşan, kararın kendilerini tatmin etmediğini söyledi. Koşan ailesinin avukatı Arif Emre İlhan da bekledikleri kararın bu olmadığını belirterek, karara itirazlarını sunacaklarını kaydetti.



10 KİŞİ TOPRAK ALTINDA

Afşin-Elbistan B Termik Santrali için kömür üretimi yapılan Çöllolar Kömür Sahası'nda 6 Şubat 2011'de meydana gelen göçükte Yaşar Alkaya yaşamını yitirmiş, 10 Şubat 2011'deki ikinci göçükte ise 10 kişi toprak altında kalmış, işçilerin cesedine ise ulaşılamamıştı.