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’nın solistini parası için öldürmüşler

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  • Giriş Tarihi: 21.1.2017
Lambada’nın solistini parası için öldürmüşler
Lambada’nın solistini parası için öldürmüşler

şarkısı ile 1990'lı yıllarda üne kavuşan Latin dans müziği grubu 'nın Brezilyalı solisti (63), Rio de Janeiro kentinde yanmış aracının içinde ölü bulundu. Polis, kundaklama ihtimali nedeniyle başlattığı soruşturmada üç kişiyi tutukladı. Tutuklananlardan birinin, ünlü şarkıcının sahibi olduğu küçük otelde çalıştığı ve suçunu itiraf ettiği kaydedildi. Diğer iki kişinin de Braz'ı soymak için öldürdükleri belirlendi. Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma'nın solisti Braz, 1985'te uzun yıllar yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti.

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