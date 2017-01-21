Lambada’nın solistini parası için öldürmüşler

Lambada şarkısı ile 1990'lı yıllarda üne kavuşan Latin dans müziği grubu Kaoma'nın Brezilyalı solisti Loalwa Braz (63), Rio de Janeiro kentinde yanmış aracının içinde ölü bulundu. Polis, kundaklama ihtimali nedeniyle başlattığı soruşturmada üç kişiyi tutukladı. Tutuklananlardan birinin, ünlü şarkıcının sahibi olduğu küçük otelde çalıştığı ve suçunu itiraf ettiği kaydedildi. Diğer iki kişinin de Braz'ı soymak için öldürdükleri belirlendi. Lambada şarkısıyla 30 milyona yakın albüm satan Kaoma'nın solisti Braz, 1985'te uzun yıllar yaşadığı Fransa'dan ayrılarak Brezilya'ya yerleşmişti.