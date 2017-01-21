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açıkladı: Hafta sonu...

AA
  • Giriş Tarihi: 21.1.2017 07:09 Güncelleme Tarihi: 21.1.2017 07:17
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu...
Meteoroloji açıkladı: Hafta sonu...

İstanbul'da hafta sonu beklenmezken, hava sıcaklığı da artacak.

1. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kentte yaklaşık 1 haftadır aralıklarla devam eden bugün sona erecek.

Hafta sonu yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları yarından itibaren artmaya başlayacak. Kentte yarın ve pazar günü hava parçalı bulutlu olacak. Yarın en yüksek sıcaklığın 7 derece olması bekleniyor.

Yağışın salı akşamına kadar geri gelmesi öngörülmeyen kentte, pazartesi ve salı günü sıcaklığın 8-9 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor.

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