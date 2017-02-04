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Evlilik dışı çocuğa yok

AA
  • Giriş Tarihi: 4.2.2017
Evlilik dışı çocuğa nafaka yok
Evlilik dışı çocuğa nafaka yok

3. Hukuk Dairesi, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa baba tarafından ödenmesine hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu. Daire, evlilik dışı ilişkiden doğan çocuğa karşı babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla arasında soy bağı kurulması gerektiğine hükmetti. Bursa'da bir kadın, evlilik dışı birliktelik yaşadığı kişiden çocuk sahibi oldu. Kadın, birlikte olduğu kişiye karşı kendisi ve çocuk için üç yüz ellişer liralık nafaka davası açtı. Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı kısmen kabul ederek, davalı babanın çocuk için 200 lira nafaka ödemesine karar verdi. Davalı tarafından temyiz edilen yerel mahkeme kararı, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi'nce bozuldu.

'SOY BAĞI' ŞARTI
Kararda, "Evlilik dışı doğan çocuk yönünden babanın nafakayla yükümlü tutulabilmesi için çocukla babası arasında soy bağının kurulmuş olması zorunludur" ifadeleri kullanıldı.

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