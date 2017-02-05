Depodan çıkan gizemli mumya

Tıp fakültesi bodrumunda gizemli bir insan bedeni bulundu. Mühendis Bedir “Güney Amerika tekniğiyle mumyalanmış Uygur Türkü” derken, uzmanlar “İlaçlanan kadavra” yorumu yaptı

İstanbul Üniversitesi'nin bodrum katında mühendis Yahya Bedir tarafından yıllar öncesinden kalma bir insan bedeni bulundu. Bedenin bir Uygur Türkü'ne ait, Güney Amerika tekniğiyle mumyalanmış ve tarihi eser niteliğinde bir mumya olduğu iddia edildi. Bedir'e göre, bulunan mumya Türkler ile Amerikalılar arasındaki bağa işaret ediyor. "Mumyalama tekniği uygulaması" konusunda patent sertifikası bulunan mühendis Yahya Bedir, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi binasının bodrum katında depo olarak kullanılan odada bir insan bedeni buldu. Beden üzerinde inceleme yapan mühendis Yahya Bedir, bedenin Güney Amerika tekniği ile mumyalanan bir mumya olduğunu tespit etti. Bedir'e göre bu mumya Türkler ile Amerikalılar arasındaki bağa işaret ediyordu ve Amerika'nın kâşifi olan Kolomb'tan önce Türkler'in orada yaşadığına dair büyük bir delil olarak gösterilebilirdi. Ve bulunan mumya iddiaya göre bir Uygur Türkü'ne aitti.



AMERİKA ile ARAMIZDAKİ BAĞ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne başvurulan mühendis Bedir, Üniversite'de "olası mumya" diye adlandırılan, henüz mumya olup olmadığı tespit edilmemiş insan bedeninin tarihi eser niteliği taşıdığını iddia etti. Bulunan bedenin hakiki mumya olduğunu, "milli bir eser" niteliği taşıdığını, tarihi özelliğinin ve öneminin yüksek olduğunu vurgulayan Bedir, mumya ile ilgili kâşif olarak görev almak istediğini belirterek, Tarihi eser niteliğindeki mumyayı saklayıp kendisine göstermedikleri için üniversiteye dava açtı. Mumyalama tekniği uzmanı mühendis Yahya Bedir, "İstanbul Üniversitesi'nde bulunan bir Uygur Türk'üne ait mumyada Güney Amerika mumyalama tekniği kullanılmış. Bu da Türklerin Kolomb'tan önce Amerika'yı keşfettiğini gösteriyor. Bu mumyayı inceleme hakkım var. Eğer mumyanın Güney Amerika tekniği ile yapıldığını ispat edersem bu keşfimden dolayı kaşif olacağım. Kaşiflik hakkım engellenemez" dedi.



'MÜZEDE MUHAFAZA EDİLİYOR'

Davalılardan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise, Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'nda "olası mumya" olarak adlandırılan bir mumyanın bulunduğunu ve mumya üzerinde incelemelerin devam ettiğini belirtti. Dilekçede "Yükseköğretim Kanunu'nda kaşif diye bir unvan yoktur. Bu nedenle davanın reddini istiyoruz. Ayrıca davacının mumya üzerindeki iddiasına dayandığı hiçbir belgesi yoktur. Mumya üniversitemizce araştırılmakta ve Anatomi Müzesi'nde muhafaza edilmektedir" denildi.



HEYET KARARINI VERDİ

Kültür ve Tabiat Bakanlığı'nca Multidisipliner Araştırma Komisyonu kurularak tarihi eser niteliğindeki mumyanın incelenmesine karar verildi. Mumya üzerinde incelemeye yapan heyet, bulunan insan bedeninin ilaçlanan bir kadavra olduğunu, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olmadığını belirtti. Dava, devam ediyor.