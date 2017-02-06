Son dakika: Çanakkale'de bir yeni deprem daha oldu!

Çanakkale beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinde yaşanan iki depremin ardından 13:58'de 3. deprem yaşanmıştı... Bu depremin ardından da üst üste deprem meydana geldi. 14:36'da 3., 14:28'de 3.3, 14:21'de 2,9 , 14:21'de 2.7, 14:04:42 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

Çanakkale'de bu sabahtan itibaren üst üste depremler yaşandı. Kandilli verilerine göre gerçekleşen son deprem 5.3 şiddetinde. Depremin merkez üssü Ayvacık ilçesi. Saati ise 13:58...

Çanakkale beşik gibi sallanıyor. Sabah saatlerinde yaşanan iki depremin ardından 13:58'deki 3. deprem yaşanmıştı... Bu depremin ardından da üst üste deprem meydana geldi. 14:28'de 3.3, 14:21'de 2,9 , 14:21'de 2.7, 14:04:42 3.0 şiddetinde deprem meydana geldi.

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SABAH SAATLERİNDE İKİ DEPREM YAŞANMIŞTI

Ege Denizi'nde bugün saat 06.51'de Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi açıklarında meydana gelen 5,5 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. Ayrıca bölgedeki artçı sarsıntılar da devam ediyor.

DEPREM FELAKETİ SONRASI AYVACIK'TA SEFERBERLİK

Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi bu sabah 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir deprem daha meydana geldi. Bugün sat 13.58'de meydana gelen depremin merkez üssü Ayvacık açıkları olurken, 5 büyüklüğünde ve yerin 10 kilometre derinliğindeki sarsıntı İzmir'de olmak üzere çevre kentlerde de hissedildi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

TEKİRDAĞ'DAN DA HİSSEDİLDİ!

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında öğlen saatlerinde meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ'da da hissedildi.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında saat 13.58'de 5.0 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi. Deprem Tekirdağ kent merkezi ve bazı ilçelerinde de hissedildi.