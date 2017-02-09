Cami avlusuna bırakılan 2 günlük bebekle ilgili gerçek ortaya çıktı

Bebeğin 13 yaşındaki bir kız çocuğunun bebeği olduğu belirlendi. Üvey baba, üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cami avlusuna bırakıldıktan sonra donmak üzereyken bulunan 2 günlük erkek bebeğin, 13 yaşındaki S.E'nin çocuğu olduğu tespit edildi.

Zeytinli Mahallesi Camisi'nde 12 Aralık günü donmak üzereyken vatandaşlar tarafından bulunan 2 günlük erkek bebeğin ailesini arayan polis ve jandarma ekipleri, bebeğin annesinin Manisa'nın Soma ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki S.E. olduğunu belirledi.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda çocuk yaştaki S.E'nin annesi N.A, üvey babası F.A. (30) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen zanlılardan F.A, üvey kızına "cinsel istismarda bulunduğu" suçlamasıyla tutuklanırken, anne N.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı