Kahramanmaraş'ta hırsızlık yapan 3 kadın yakalandı

Üzerlerinden kapı açmak için kullandıkları plastik aparat çıkan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kahramanmaraş'ta, girdikleri apartmanda kimsenin olmadığını belirledikleri dairelerde hırsızlık yapmaya teşebbüs ettikleri öne sürülen 3 kadın, polis tarafından yakalandı. Sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüpheli kadınlardan biri gazetecilere, "Güzel çek, ben yaptım" diyerek poz verdi.



Dün saat 15.30 sıralarında Tavşantepe Mahallesi Ahırdağı Caddesi'ndeki bir sitede bulunan apartmana şüpheli 3 kadının girdiği bilgisini alan Hırsızlık Amirliği ekipleri, gittiği apartmanda şüphelileri, çıkarken yakalayarak gözaltına aldı. Kimlik kontrollerinde şüphelilerin çok sayıda hırsızlık suçundan sabıkası olan Yasemin Ç., Sakine L. ile 17 yaşındaki E.Y. olduğu belirlendi. İncelemede ayrıca şüphelilerden Sakine L.'nin hakkında 2 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Apartmanda yapılan incelemede ise şüphelilerin 2 daireye girdikleri belirlendi.

"GÜZEL ÇEK, POZ VEREYİM"



Osmaniye'den hırsızlık için geldikleri belirlenen şüphelilerin 11 Mart'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir evden altın çaldıkları saptandı. Üzerlerinden kapı açmak için kullandıkları plastik aparat çıkan şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. Şüphelilerden Yasemin Ç., sağlık kontrolünün ardından kendilerini görüntüleyen gazetecilere önce tepki gösterdi. Ç. daha sonra, "Güzel çek poz vereyim, ben yaptım" diyerek gazetecilere poz verdi.



Daha önce de hırsızlık suçundan sabıkaları bulunduğu öğrenilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.