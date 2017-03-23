15 Temmuz’un çizgi romanı

Adanalı ressam-karikatürist Erbil Işın, 15 Temmuz’da yaşanan hain darbe girişimi ve destansı mücadeleyi çizgilerle anlattı. Işın’ın amacı o geceyi, gelecek nesillere aktarmak

15 Temmuz'da yaşanan darbe girişimi ve halkın verdiği kahraman mücadeleyi Adanalı ressam-karikatürist Erbil Işın çizgi romanla anlatarak, yarınlara taşımaya karar verdi. Işın (57), hayatının en önemli sorumluluğunu üstlendiğini söyledi. 100 sayfalık çizgi romanın 50 sayfasını tamamladığını belirten Işın, çizgi romanın orijinalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edeceğini açıkladı. Bugüne kadar resim ve karikatürün yanında birçok çizgi roman çizdiğini anlatan Işın, "Çizgi romanlarımı 2 yıl boyunca aylık olarak çıkarttığım '31'inci Gün' adlı mizah dergisinde yayımladım. Birçok kahraman yaratmıştım. Son olarak 'Asil' adlı çizgi roman yayımladım. Ama şimdi gerçek bir kahramanlık öyküsünü, gerçek bir destanı çiziyorum. 15 Temmuz gecesi tüm yaşananları, gelecek nesillere aktaracağım" dedi. 15 Temmuz gecesi kendisinin de sokağa çıktığını ifade eden Işın, "Birçok Adanalı gibi ben de dışarı çıktım. Tüm gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için dua ettim. Allah'a şükürler olsun ki onun önderliğinde, hain darbe girişimi başarısız oldu. İşte ben de çizgi romanımda Erdoğan'ın önderliğinde yaşanan o kahramanlıkları o büyük destanı anlatıyorum" diye konuştu.



SANATÇI TANIKLIĞI

Her sanatçının yaşadığı çağın tanığı olduğunu vurgulayan Işın, "Bu eserimle tarihsel bir görevi yerine getiriyorum. 15 Temmuz'un romanı yazıldı, belgeseli yapıldı. Filmi çekilecek. Ama 7'den 77'ye herkesin rahatlıkla okuyacağı, o geceyi en yalın şekilde anlayabileceği bir çizgi romanı yoktu. Gelecek nesiller, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dik duruşunu da, şehit Ömer Halisdemir'in kahramanlığını da, darbecilerin hainliğini de öğrenecek" şeklinde konuştu.