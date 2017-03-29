Düğününe gelmeyen davetlilere dava

Azerbaycan'da yeni evlenen bir adam, düğününe gelmeyerek kendisini hayal kırıklığına uğratan davetlilere dava açmaya hazırlanıyor. Vesti.Az haber ajansı, avukat Vügar Seferli'nin açıklamalarına dayandırarak ismini vermek istemeyen bir kişinin davet edildikleri halde düğününe gelmeyen konuklara karşı mahkemede dava açmak istediğini söylediğini aktardı. Haberde, böyle bir talebi karşılamanın gerçekçi olmadığı kaydedilirken avukat Seferli düğünlere olan bakış açısının yozlaştığını belirterek "Şunu kabul etmemiz gerekir ki son zamanlarda Azerbaycan'da düğünlere bir nevi iş gözüyle bakanların sayısı giderek artıyor" dedi.