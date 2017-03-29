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üne gelmeyen davetlilere dava

DIŞ HABERLER
  • Giriş Tarihi: 29.3.2017
Düğününe gelmeyen davetlilere dava
Düğününe gelmeyen davetlilere dava

'da yeni evlenen bir adam, üne gelmeyerek kendisini hayal kırıklığına uğratan davetlilere dava açmaya hazırlanıyor. Vesti.Az haber ajansı, avukat Vügar Seferli'nin açıklamalarına dayandırarak ismini vermek istemeyen bir kişinin davet edildikleri halde düğününe gelmeyen konuklara karşı mahkemede dava açmak istediğini söylediğini aktardı. Haberde, böyle bir talebi karşılamanın gerçekçi olmadığı kaydedilirken avukat Seferli düğünlere olan bakış açısının yozlaştığını belirterek "Şunu kabul etmemiz gerekir ki son zamanlarda Azerbaycan'da düğünlere bir nevi iş gözüyle bakanların sayısı giderek artıyor" dedi.

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