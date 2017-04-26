Eşini öldüren Suriyeli kocaya 16 yıl 8 ay hapis cezası

Olay, geçen yıl 5 Kasım'da, merkez Melikgazi ilçesi Osmanlı Mahallesi Göçmenler Sokak'ta meydana geldi. Fabrika işçisi Ahmed Badra, eşi Amine Almoun Badra ile bir erkekle telefonda konuştuğu iddiasıyla tartışmaya başladı. Mutfakta 5 yaşındaki oğullarının yanında gerçekleşen tartışmada Ahmet Badra, ekmek bıçağı ile eşini sırtından bıçakladı. Yaralı kadın sağlık ekipleri tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Amine Almoun Badra buradaki tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet şüphelisi Ahmed Badra, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ardından da çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.



"ONU BİR KERE AFFETTİM, AMA..."



1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Ahmed Badra, iç savaş nedeniyle Suriye'den Kayseri'ye geldiklerini belirterek, "6 yıllık evliyim. Eşimin bir erkekle görüştüğünü öğrendim. Onu bir kere yakalayıp affettim ama ikinci kez de aynı kişiyle görüştüğünü öğrenince tartıştık. Mutfaktan bıçağı aldı. Ben elini tutunca bıçak sırtına saplandı. Çok üzgünüm. Beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti sanık Ahmed Badra'ya 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi.