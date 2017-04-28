MS’te zamanı durduran ilaç

Dünyada 2.3 milyon, Türkiye'de ise 50 bin Multipl Skleroz (MS) hastası var. Beyin ve omuriliğin oluşturduğu merkezi sinir sisteminde görülen hastalığın türlerinden biri olan bugüne kadar onaylanmış hiçbir tedavisi olmayan PPMS (İlerleyici MS) için müthiş bir keşfe imza atıldı. Roche İlaç'ın keşfettiği "Ocrelizumab" adlı akıllı molekülün yer aldığı ilaç, hastalığı yok etmiyor ama hastalar için adeta zamanı durduruyor. 6 ayda bir damar içine enjeksiyon şeklinde kullanılacak olan ilaç, hastalara yeni bir tedavi seçeneği sunuyor. 41'i Türkiye'den, toplam 2 bin 330 MS hastası üzerinde iki yıl süren klinik araştırmaları sonucu Ocrelizumab'ın olumlu fayda profiline sahip olduğu saptandı.Türk medyasından sadece SABAH'ın davet edildiği Amerikan Nöroloji Akademisi Kongresi'nde tanıtılan Ocrelizumab ile birlikte, MS hastaları için adeta zaman duruyor, hastalık kapalı bir kapının ardına kilitleniyor. Ocrelizumab, hastalığın hem "Tekrarlayan ve Düzelen", hem de "İlerleyici MS" tiplerinde etkin ilk ve tek tedavi ürünü olarak ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylandı. Pazarlama ruhsatı başvurusunda ise Avrupa İlaç Kurumu EMA'dan da ön onay aldı. EMA'nın ürünü gözden geçirme süreci devam ediyor.Roche İlaç CEO'su Daniel O'day, "Bu onay, MS tedavisinde tarihsel olarak yeni bir dönemi işaret ediyor. Gelinen nokta, kuruluşumuzdaki birçok kişi tarafından uzun yıllar sürdürülen sıkı çalışma ve kararlılığın doruk noktasıdır" dedi. Global Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Dr. Sandra Horning ise "6 ayda bir uygulanan bu tedavinin, MS'liler için hastalığın seyrini değiştirme potansiyeli taşıdığına inanıyoruz" dedi. Türk hekimler ise ilaçla ilgili umutlu olduklarını ancak yine de uzun vadeli sonuçlarının beklenmesi gerektiğini kaydetti:Hastalar için yeni bir seçenek çıktığında onlar adına heyecanlanıyoruz. Ama uzun dönem sonuçlarını görmek istiyoruz. Her ilaç herkeste etkili olmayabilir.Ocrelizumab hastalığı yok etmiyor, etkin şekilde baskılıyor. MS'i hâlâ yok eden bir ilaç yok. Ancak bu ilaç atak sıklığını yüzde 60-70 civarında yok ediyor.