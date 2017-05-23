Reina 45 dakikada yıkıldı

İstanbul Ortaköy'de bulunan ve ne zaman açılacağı konuşulan ünlü gece kulübü Reina
'da dün sürpriz bir yıkım işlemi gerçekleşti. Yılbaşı gecesi DEAŞ'lı teröristin saldırısında 39 kişinin öldüğü mekânda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü ekipleri mevzuata aykırı kısımları yıktı. Dün sabah erken saatlerde başlayan imara aykırı localarla diğer bahçe bölümlerinin yıkımı 45 dakika sürdü. Gece kulübünün çok küçük bir kısmının ayakta kaldığı görülürken, yıkıntılar arasında çataldan tabağa, masadan koltuğa kadar eşyaların da yer aldığı gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, "Beşiktaş İlçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eğlence mekânında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümeni'nce yıkım kararı alınmıştır. Encümen kararına istinaden, yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir..." denildi.
REİNA: 'BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU'
Reina'nın işletmecileri için de sürpriz olan yıkımla ilgili bir yetkili SABAH'a şu açıklamayı yaptı: "Yıkım işleminden bizim haberimiz yok. Herhangi bir tebligat yapılmadı. Sabah saatlerinde iş makineleri gelip 45 dakikada tüm yerleşkeyi yerle bir edip ayrıldı. Bizim için de beklenmedik bir durum oldu. Yıktılar çıktılar."