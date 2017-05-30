Beyoğlu’nda türkü evinde yangın

Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokakta bir türkü evinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Kabloların alev almasıyla çıktığı öğrenilen yangına ilk müdahaleyi çevrede bulunan esnaf yaptı. Haberi alır almaz olay yerine gelen bina sahibi ve işletmeci de yangın tüpleriyle duruma müdahale etti. Bu esnada ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Öte yandan, çevrede bulunan vatandaşlar türkü evinden çıkan yoğun dumandan etkilendi. Yangının erken saatte çıkması ve türkü evinde hiç kimsenin bulunmaması ise faciayı önledi. Mekanda maddi hasar meydana geldi.

Yan tarafta çalışan esnaf Uğur Can, "Ben şurada çalışıyorum. Duman gördüm itfaiyeye haber verdim. Onlarda geldi hemen. Çok duman vardı. Bizim dükkanın içi duman doldu. Kimse yok içeride" dedi.