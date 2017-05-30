Diktiği hint kenevirlerini sularken yakalandı

Bir ihbarı değerlendiren Kepez İlçe Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziler ve Kirişçiler mahallelerindeki ormanlık alanda ekili hint keneviri bulunduğunu tespit etti. Hint kenevirinin sahibine ulaşmak için çalışma başlatan jandarma, bölgeye sivil ekip gönderdi. Fiziki takip sonrasında M.B, hint kenevirlerini sularken jandarma tarafından gözaltına alındı.

HİNT KENEVİRLERİ İMHA EDİLDİ



Ele geçirilen 1500 kök hint keneviri jandarma tarafından söküldü. İfadesi alınan M.B., 'uyuşturucu madde yetiştirmek' suçundan adliyeye sevk edildi.