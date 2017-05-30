Diktiği hint lerini sularken yakalandı

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 11:13 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 11:26
Diktiği hint kenevirlerini sularken yakalandı

'da 45 yaşındaki M.B., lık alanda diktiği hint i bitkilerini suladığı sırada jandarmanın operasyonuyla yakalandı. 1500 kök ne el konuldu.

Bir ihbarı değerlendiren Kepez İlçe Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziler ve Kirişçiler mahallelerindeki lık alanda ekili hint i bulunduğunu tespit etti. nin sahibine ulaşmak için çalışma başlatan jandarma, bölgeye sivil ekip gönderdi. Fiziki takip sonrasında M.B, hint kenevirlerini sularken jandarma tarafından gözaltına alındı.

HİNT KENEVİRLERİ İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen 1500 kök hint keneviri jandarma tarafından söküldü. İfadesi alınan M.B., 'cu madde yetiştirmek' suçundan adliyeye sevk edildi.

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Diktiği hint kenevirlerini sularken yakalandı
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