Hesap dalaşı!

Organize suç örgütleri Şahinler'le Sarallar arasındaki husumet, sınır tanımıyor... Mahkemede tutuklu sanık Sedat Şahin'le Burhanettin Saral arasındaki gerilim üzerine araya jandarma ve çevik kuvvet girdi. İki grup arasındaki hesaplaşma nedeniyle öldürüldükleri iddia edilen Abbas Ata, İbrahim Akyıldız ve Yakup Çelik'le ilgili dava, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görüldü. Davada 13'ü firari, 40'ı tutuklu 74 sanığın 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 98 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşmaya Barış Saral ve İlyas Saral'ın da bulunduğu 13 firari sanık gelmedi.Davada savunma yapan tutuklu sanık Sedat Şahin, "Mafya adam satar, uyuşturucu satar, tahsilat yapar ama ben bunların hiçbirini yapmam. Mafya veya suç örgütü lideri değilim. Yıllardır bu işlerden elimi ayağımı çektim. Özellikle kardeşim katledildikten sonra bu işleri bıraktım ve aileme sahip çıkmaya başladım" diye konuştu. Çocukları ve yeğenlerinin can güvenliği için yaşadığını belirten Şahin, "Geçen yıl 19 Mayıs'ta silahlı saldırıya uğradım. Saldırıyı düzenleyen ve düzenleten belli. Dün savunmaları seyrettim, durum içler acısıydı. Aleyhime konuşan Burhanettin Saral, nezaretin önünden geçtiğimde korkudan yüzüme bakamadı" dedi. Bu sözler üzerine Şahin'in 4 sıra arkasında oturan Burhanettin Saral yerinden kalktı ve "Dönüp bakmayan namerttir. Kimsin sen" diye bağırdı. İki örgüt liderinin karşılıklı atışması üzerine diğer sanıklar ayağa kalkarak ağız dalaşına girdi. Şahin, "Kardeşimi canımı öldürenler gazeteye 'Öldürmedik' diye beyanat veriyor. Madem dışarıda yüz yüze hesaplaşamadık. Burada hesaplaşacağız" dedi. Salon yine karıştı. Araya jandarma ve çevik kuvvet girdi. Dava yoğun güvenlik önlemleri altında görüldü.Burhanettin Saral, Sedat Şahin'le 4 sene arkadaşlık yaptıklarını, farklı düşündükleri için arkadaşlıklarının bittiğini anlattı. Vedat Şahin'in öldürülmesinden sonra bir gazetede isminin kullanılarak bir yönlendirme yapıldığını iddia eden Burhanettin Saral, bunu yapanların da FETÖ olduğunu ileri sürdü. FETÖ'nün devleti ele geçirmeye çalıştığını 17-25 Aralık öncesinde sürekli dile getirdiğini, bu ifadelerinin devlet kayıtlarında bile bulunduğunu belirten Saral "FETÖ benim adımı kullanarak bir kumpas yaptı. Onu da mahkeme çözecek" dedi.