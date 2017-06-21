Kırşehir'de minibüs şarampole devrildi: 15 yaralı!

Kayseri'den Bursa'ya giden Selim Kocabey idaresindeki 16 CTV 48 plakalı minibüs, Kırşehir-Kırıkkale karayolunda seyir halindeyken Yozgat yol ayrımında kontrolden çıktı.

Yoldaki refüje çarparak takla atan minibüs şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüsteki Furkan, Sultan, Cevdet, Eren, Mine, Zeynep, Gamze, Ahmet Talha, Halim, Sultan Naz, Derya, Muhammed Enes, Hamza ve Şevket Kocabey yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi, trafik ekipleri güvenlik tedbiri aldı. Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulanslarla Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza nedeniyle karayolundaki ulaşım kontrollü olarak sağlandı.