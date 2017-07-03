Konya'da parktaki cinayetin altından yasak aşk çıktı

Konya'da dün 13 yaşındaki oğlunun gözü önünde öldürülen 33 yaşındaki N. A.'nın, 4 yıl önce tanıştığı evli 2 çocuk annesi 29 yaşındaki N. S.'yi eşinden boşanmasına ikna etmek için parkta buluştuğu ve bu sırada çıkan tartışmada kadının kayınpederi 68 yaşındaki A. S. tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.



Olay, dün saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Ak Şemsettin Mahallesi Anadolu Parkı'nda meydana geldi. Bisiklet satış bayisi bulunan N. A., oğlu 13 yaşındaki Y.A.'yı yanına alıp, parkta 68 yaşındaki A. S. ve S.'nin oğlu 35 yaşındaki M. S., gelini N. S. ile buluştu. Grup bir süre sohbet etti. Ardından N. A. ile M. S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine A. S., A.'yı sol bacağından bıçakladı. Kanlar içinde kalan N. A., oğlu Y.A. ile birlikte parktan uzaklaşmaya çalıştı. Ancak aşırı kan kaybı sonucu bir süre sonra yere yığıldı. Babası gözleri önünde bıçaklanan Y.A., çığlık atarak çevresinden yardım istedi. Bu sırada bir mahalle sakini N. A.'nın, kan kaybını önlemek için yarasına tampon yaptı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık görevlileri A.'nın öldüğünü belirledi.



OĞLUNA BİSİKLET ALMAYA GİTTİĞİNDE TANIŞMIŞ



Olaydan sonra eve dönen A. S., oğlu ve gelini Konya Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorguda cinayetin yasak aşktan dolayı işlendiği ortaya çıktı. N. S. polise verdiği ifadede öldürülen N. A. ile 4 yıl önce çocuğuna bisiklet almak için gittiği işyerinde tanıştığını belirterek, "N. işyerine bıraktığımız telefon numarasından evi aradı. Benden hoşlandığını ve görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul ettim. Bir süre gizli şekilde buluştuk ve görüştük. Daha sonra bu durumu eşim fark etti. Bunun üzerine N. ile görüştüm ve ilişkiyi sonlandırdım" dedi.



4 YIL SONRA YASAK AŞKA DEVAM ETMİŞLER



2 ay önce N. A.'nın kendisine sosyal medyadan mesaj attığını ve yeniden görüşmeye başladıklarını anlatan N. S., "Eşinden boşandığını ve benimle tekrar birlikte olmak istediğini söyledi. Kocamdan boşanmam için baskı yapmaya başladı. Ben de kocama ayrılmak istediğimi bildirdiğimde çocukları alamayacağımı söyledi. Arada kaldım. Bir süre sonra yine N. eşime boşanması için tehdit mesajları atmaya başladı. Eşim de 23 Haziran tarihinde polise şikayette bulundu. Olay günü ise evimize geldi. Konuşmak için parka çıktık ve bu olay yaşandı" diye ifade verdiği öğrenildi.



TEHDİTTEN 4 YIL CEZA ALMIŞ



N. S.'nin eşi M. S., polisteki ifadesinde "Ben 4 yıl önce durumu öğrenince N.'nin işyerine gittim. Eşimi aramamasını, bizi rahat bırakmasını söyledim. Ancak kısa bir süre sonra sürekli bana 'Eşini boşa ben alacağım' diyerek mesajlar atıp tehdit ediyordu. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulundum. Dava açıldı ve mahkeme N.'ye 4 yıl hapis cezası ve uzaklaştırma kararı verdi.

Ancak hapis cezası para cezasına çevrildi. Geçtiğimiz Haziran ayında da yine boşanmam için tehdit mesajı atmaya başladı. Ben de yine polise şikayetçi oldum. Olay günü eve geldi. Konuşmak için parka çıktık. Konuşmaya başladığımızda N. eşime `Eşinden boşan. Ben senin için eşimden ayrıldım. Seninle evleneceğim' dedi. Bunun üzerine ben de N.'ye "Boşanmak istiyorsan ben de boşanırım" dedim. N. ise sessiz kalarak yanıt vermedi. Ben de eşimin boşanmak istemediğini haykırdım. N. de, "N. beni seviyor ben de onu istiyorum" diyerek elindeki bıçakla üzerime yürüdü. Boğuşmaya başladık. Babam araya girerek N.'nin elindeki bıçağı alıp sol bacağından 4 kez bıçakladı" dediği öğrenildi.



"OĞLUMLA GELİNİMİN HUZURUNU BOZDU NAMUSUM İÇİN ÖLDÜRDÜM"



Emniyete götürülen A. S.'nin ise "Oğlum ve gelinimin huzurunu bozdu. İkisini ayırmaya çalıştı. Dün de baskına geldi ben de öldürdüm" dediği öğrenildi. Yaşanan olaydan pişman olduğunu belirten cinayet sanlısı A. S., oğlu M. ve gelini N. S. polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.