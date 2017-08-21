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Görenler şoke oldu! Hastaneye böyle getirildi
Görenler şoke oldu! Hastaneye böyle getirildi
Giriş Tarihi: 21.8.2017
19:44
Olay saat 16.00 sıralarında, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde meydana geldi.
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