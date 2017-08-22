Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Görenler şoke oldu! Hastaneye böyle getirildi

Giriş Tarihi: 21.8.2017 19:44 Güncelleme Tarihi: 22.8.2017 01:52
Görenler şoke oldu! Hastaneye böyle getirildi

Olay saat 16.00 sıralarında, İzmit Veliahmet Mahallesi'nde meydana geldi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görenler şoke oldu! Hastaneye böyle getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz