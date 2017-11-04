Taşeron yerine kamu çalışanı

Taşeron işçilere kadro getirecek düzenlemede sona yaklaşıldı. Yeni sistemde artık taşeron kelimesi yerine kamu çalışanı geliyor. Çalışanlar 4E’li oluyor

Devlet kurumlarında çalışan yaklaşık 817 bin taşeron şirket elemanının kadroya alınmasıyla ilgili çalışmalarda sona gelindi. Taşeron şirket elemanlarının yeni adı bundan böyle "kamu çalışanı" olacak. Özel statülü sözleşmeli personel olarak 657 Sayılı Kanun'da 4E'li olarak kadroya geçecekler. Bu çalışanların emeklilik hesaplamaları da Emekli Sandığı (4C) kapsamında değerlendirilecek.



3 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılacak sözleşmeler 3'er yıllık olacak. Sözleşme yenilenmesinde performans kriteri etkili olacak. Güvenlik ve arşiv taramaları mutlaka yapılacak. Araştırma sırasında 657 Sayılı Kanun'un 48'inci maddesinde yer alan suçların olup olmadığına da bakılacak. Personelle mülakat yapılacak.



ÜCRETLER EŞİTLENECEK

Ücretleri eğer aynı işi yapan personelden daha az ise aradaki fark zaman içinde kapatılacak. Bu durumda bazı taşeron çalışanların maaşları yükselmiş olacak. Sözleşme için müracaatlar çalışılan kuruma yapılacak. Başka bir kuruma geçiş yapılacaksa ihtiyaca göre ve sınav ile belirlenecek. Sözleşme için konulan 65 yaş sınırı ise korunuyor. 65 yaşın üzerinde olan personel düzenlemeden yararlanamayacak. Çalışanlar memur sendikalarına üye olabilecekler. Şirketler aradan çıkacağı için de maaş, kıdem tazminatı ve emeklilik haklarına garanti gelecek. Bu arada kadro çakılı olacak. Yasanın çıkmasının ardından 2 ay içinde tüm güvenlik soruşturmalarının tamamlanması planlanıyor. Bu süre içinde aracı şirketlerle olan anlaşmalar da feshedilecek ve çalışanların patronu artık devlet olacak. Hangi tarihte işe başlayanların sisteme dahil edileceği konusu netleşmedi. Öncelikle 1 Kasım 2015 tarihi düşünülüyor. Yani bu tarihten önce işe girenler sisteme alınacak. İkinci planda, 31 Aralık 2017, üçüncü planda ise yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce işe girenler var.