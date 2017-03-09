Otomotivde eskiye özlem yaşanıyor. Üretimi uzun yıllar önce duran eski modeller yollara dönüyor. Klasik tasarıma sahip otomobiller günümüz teknolojisiyle üretiliyor

Otomotiv dünyasında "nostalji" rüzgârları esiyor. Bir taraftan üretimi uzun yıllar önce duran efsane modeller yeniden yollara dönmeye hazırlanıyor.

Diğer taraftan klasik tasarıma sahip modeller, bugünün koşullarından yeniden üretiliyor. Bu yıl 87'nci düzenlenen Uluslararası Cenevre Otomobil Fuarı'nda eskiye duyulan özlem ortaya çıktı.



DATSUN'DAN SONRA ALPINE



Renault-Nissan Grubu 2014'te yeniden üretmeye başladığı Datsun'dan sonra 90'lı yıllarda durdurulan Alpine üretimine başlamaya hazırlanıyor. Cenevre Otomobil Fuarı'nda vitrine çıkan Alpine, Avrupa ülkelerinde 2017 sonlarına doğru satılmaya başlanacak. İngiltere ve Japonya'da ise 2018'den itibaren satışa sunulacak. Alpine'nin ilk lanse edildiği 1955 yılına gönderme yapmak amacıyla üretilecek A110 Premiere Edition'ın sınırlı sayıda sadece bin 955 adet üretilecek. Bu özel modelin satış fiyatı 58 bin euro.



START-UP GİRİŞİMİ



İngiliz start-up firması Eadon Green ürettiiği Black Cuillin modeli de fuarda sergilenen retro otomobillerden. Klasik bir tasarıma sahip otomobil, modern kabin özelliklerine sahip. Araç, 1930'larda üretilen Alfa Romeo 8V 2900'ün tasarımından ilham almış. Maksimum hızı 270 km/s olan otomobilin kaputunun altında 6.0 lt'lik V12 motor bulunuyor.



MODERN KLASİK



İngiliz David Brown Automotive firması da 2014'de prototip olarak tanıttığı Speedback GT modelinin Avrupa prömiyerini Cenevre Fuarı'nda gerçekleştirdi. Klasik grand tourer çizgilerine sahip otomobil modern mühendislik ve teknolojiyle tamamen el işçiliğiyle üretildi.

Araçtaki 5.0 lt V8 motorun 510 bg 461 Nm tork üretiyor. 0'dan 100 km/s 4.6 sn'de ulaşıyor.

Speedback GT'nin satış fiyatı 495 bin sterlinden başlıyor.







EN SPORTİF TOFAŞ CENEVRE'DE



İlk kez geçen yıl Sedan, Hatchback ve Station Wagon modellerinin tamamının sergilendiği Cenevre Fuarı'nda bu yıl Egea/Tipo Ailesi'nin "S-Design" özel serisi dikkat çekiyor. Hatchback karoserli versiyonuyla tanıtılan Fiat Tipo Hatchback S-Design, hazirandan itibaren Avrupa pazarlarına ihraç edilecek.



TÜRK İÇ TASARIMCILARDAN CENEVRE ÇIKARMASI



Fuara Türk iç tasarım firmaları damga vurdu. Yeni Mercedes V Serisi üzerinde tamamen el işçiliği ile hayata geçirdiği lüks araç içi tasarımını ilk kez ziyaretçilerin beğenisine sunan Okçu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Savni Okçu, aracı denemek için uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi. Kişiye özel 'lüks oto iç tasarım' firmalarından Dizayn VIP ise kara, hava ve deniz taşıtlarında kişiye özel iç tasarım hizmeti sunuyor. Firmanın otomobil, otobüs ve van araçlardaki tasarımları ilgi görüyor.







AİRBUS'TAN UÇAN OTOMOBİL



ItaldesIgn, Cenevre Fuarı'na iki farklı konseptle adından söz ettirdi. Bunların ilki, 1.5 milyon euroluk fiyata sahip, sadece 5 adet üretilecek süper spor otomobildi. Firmanın ikinci yeniliği Avrupa'nın en büyük havacılık şirketi Airbus'ın da imzasını taşıyor. Tamamen fütüristik olan bu konseptin kabini, sıkışık trafikte çıkıp, büyük drone'lar yani "insansız hava taşıtlarıyla" taşınabilecek.