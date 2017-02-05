2017’de turizm sektörünün toparlanacağını belirten Etstur Başkanı Mehmet Ersoy, “Rus turistte rekora koşarız. Avrupa son dakikada gelir” dedi. Etstur’un teknoloji yatırımlarına ağırlık verdiğini belirten Ersoy, teknoloji üssü olacak yeni binaya geçeceklerini söyledi

İç pazarın lider oyuncularından olan Etstur'un Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ersoy ile Kuzu Grubu'na ait Ataköy Sea Pearl Projesi'nde bir araya geldik. Zor geçen 2016'ya dair değerlendirme aldığımız Mehmet Ersoy ile 2017 yılını, Rusya ve Avrupa pazarlara dair öngörülerini ve Etstur'un hedeflerini konuştuk.



2017'de otel fiyatları nasıl şekillenir?

Döviz bazında baktığınızda otomatikman oda fiyatlarının artması gerekiyor. Ancak Türk otelciler dövizdeki bu artışı yerli turiste aynı şekilde yansıtmıyor. Fiyatlar geçen yılla aynı. 2016'da iç turizmde yüksek bir ivme yakalandı. Bunun 2017'de de devam edeceğini düşünüyorum.



Rusya'ya dair beklentileriniz nasıl?

Rusya ile düzelen siyasi ilişkiler turizmciye nefes aldıracak. 2017'de 3.5 milyon Rus turistin geleceğini düşünüyorum. Antalya, Rus pazarında 2014 rakamlarını yakalar. Bunu iki sebepten dolayı düşünüyorum. Birincisi Rusya'da fiyatlar 2014'ün gerisinde. İkincisi ise 2016'da çok daha fahiş fiyatlarla farklı yerlere giden Ruslar, Türkiye ile diğer destinasyonları karşılaştırma imkânı buldu. Rusya'daki artış beraberinde Rusça konuşan diğer ülkelerden gelen turist akışını da olumlu etkiler. 2017'de Rus turistte rekora koşarız.



Avrupa nasıl şekillenecek?

İlk başta biraz talep ertelendi, geçen senenin altında başladı ama artarak devam ediyor. Benim öngörüm geçen seneki rakamları yakalayacağımız yönünde. Hatta son dakika satışları olur Almanya gibi pazarlarda. İngiltere'de ise 2016 rakamlarının bir miktar üzerine çıkarız.



İç pazar beklentiniz ne?

İç turizmde yüzde 10 büyüme daha gerçekleşebilir, geçen seneki hareketi yakalayacağımızı düşünüyorum. Bu sene afişe edilen fiyatlar döviz bazında geçen senenin bile altında. Yurtdışıyla olan makas iyice açılıyor. Avrupalı turist Yunanistan'a ve İspanya'ya kaydığı için, oralarda da fiyatlar döviz bazında yükseldi. Kurların artışı, yerli turistin ülke içerisinde kalmasını sağlayacaktır. Yerli turistin tatilini Ege'de ve Akdeniz'de geçirmeyi tercih edeceğini düşünüyorum.



2016 yılı ETS için nasıl geçti?

2016'da beklentilerimizin çok üzerinde gelişme kaydettik. Yurtiçi dinamikleri 15 Temmuz'a kadar çok iyiydi, kısa bir duraksama ve iptal süreci yaşansa da sonrasında toparladı. Hatta biz büyüme hedeflerimizi ikiye katladık. Yüzde 15'lik büyüme öngörüyorduk, yüzde 35'le kapattık. 1 milyon 300 bin kişi tatilini Ets ile yaptı. Türk turist açısından da olumlu sezon oldu, çok iyi fırsatlarla tatil yaptılar. İkinci, üçüncü kez tatile çıkma fırsatını yakalayan misafirlerimiz oldu. Bu da bize rekor büyüme şeklinde yansıdı.



ETS TEKNOLOJİ ÜSSÜ KURUYOR

ETS olarak yenilik yapacak mısınız?

İki senedir üst üste yüzde 30 büyüyoruz, bu her sene sürdürülebilir bir rakam değil. Biz şimdi kimlik değişikliğine gitme kararı aldık. 2016'da yatırımların altyapısını ve çalışmalarını başlattık, 2017 sonuna doğru artık ETS, tur operatöründen çok teknoloji firması olarak anılmak istiyor. Hem dijital hem teknoloji konusunda çok büyük yatırımlarımız var. Fikirtepe'de yeni bir bina aldık, eylül-ekim gibi oraya geçeceğiz. Yeni bina ETS'nin teknoloji üssü olacak.



Ne eksik vardı, insanlara ne kolaylık sağlayacaksınız?

Tur operatörlüğü belli bir süre sonra küçülecek. İnsanlar daha münferit seyahat etmek istiyor. Bağımsız seyahat edilebilecek rezervasyon motorları cazip hale gelmeye başlıyor. Biz de benzer bir rezervasyon motorunu 2017'nin yazı itibarıyla devreye alıyoruz.



TÜRKİYE FRENE BASAR AMA KÜÇÜLMEZ

Nisan'dan sonrasını nasıl görüyorsunuz?

Türkiye'de olumsuzluk pompalanıyor, sonunda çok olumlu oluyor. Nisan'dan sonra da olumlu olacağını düşünüyorum. Ben hep pozitifi satın alırım, sonuç ne olursa olsun olumlu olur. Güçlü bir ülkeyiz. Türkiye küçülmüyor, frene basıp yavaşlıyor, tekrar hızlanıyor. 15 Temmuz'u saymazsanız, büyümemiz yavaşlıyor ama devam ediyor, geriye gitmiyor. Rusya'ya çok daha hafif operasyon yapıldı, onlar geriye gitti. Biz daha ağırıyla karşılaşmamıza rağmen geriye gitmedik.



İSTİHDAMIMIZI YÜZDE 15 ARTIRDIK

2017'de Türkiye ekonomisinde beklentiniz ne?

Biz hep sıra dışı yatırımlarla ön plana çıktık, büyümeye devam ediyoruz. 2016'da istihdamımızı yüzde 15 artırdık, 2017'de de aynı oranda artıracağız. Daha önce tatil destinasyonlarına ve tatil otellerine konsantreydik, 2017'yle birlikte şehir otellerine, ticari otellere de konsantre olmaya başladık. Yani daha önce olmadığımız yerlerde yoğun şekilde olarak büyümeyi devam ettirmeyi planlıyoruz.



Her çalkantıdan büyüyerek çıkıyoruz

2017'de bol yenilik ve büyüme yapacağınıza göre sizin geleceğe güvendiğinizi ve devletin ekonomi politikalarına inandığınızı gösteriyor. Öyle mi?

Biz ticari olarak Türkiye'de doğduk, bütün yatırımlarımızı burada yaptık, Türkiye dışında şansımız yok zaten. Ülkemize dair hedeflerimizi daha bitirmedik. Çok çalkantılar, dalgalanmalar oluyor ama Türkiye sonuçta büyüyerek çıkıyor. Biz de ülkemize tabii ki güveniyor ve inanıyoruz.



Ocak-şubat satışları geçen yılın üzerinde

Bu yıl yurtdışı tatillerini nasıl öngörüyorsunuz?

Bu sene talepte değişiklik var. Misafir yakın tarihli satın alma yapıyor. İleriye dönük satışlar geçen senenin biraz altında gerçekleşse de tarih yaklaştıkça satın almalar artıyor. Kar tatili bu sene çok iyi. Kurların bu kadar ani yükseldiği bir yerde psikolojik olarak insanlar ülkelerinde kalmayı tercih etti. Kayak bölgelerinde geçen senenin çok üstünde satış gerçekleşti. Güneyde açık olan otellerin tamamı dolu. Antalya sömestrde çok olumlu etkilendi. Türk halkı okul tatilini çok iyi değerlendiriyor. Ocak, şubat satışları geçen yılın oldukça üstünde.