Başakşehir-Beşiktaş maçı ve ötesini Metin Tekin değerlendirdi

"7 puan fark motivasyon eksikliği yaratmaz, aksine oyun rahatlığı getirir… Bu bir avantaj. Gerçekçi olarak bakarsak, kazanmaya yakın olan Beşiktaş ligi bitirir, hatta kaybetmemek bile aynı işi görecek."



Beşiktaş ligdeki en büyük rakibine konuk olacak, ilk maçta özellikle ilk bölümde çok zorlanan bir Beşiktaş vardı. Bu maçı nasıl görüyorsunuz?

Beşiktaş şampiyonluk yarışındaki rakibine konuk olduğu bir haftayı yaşayacağız ama cebinde 7 puanlık farkla gidiyor siyah-beyazlılar… Bu onları her açıdan rahatlatan bir durum... Kaybetseniz bile en az 2 maç mesafede bırakıyorsunuz rakibinizi. Bu kafadaki rahat oyun bana göre motivasyon düşüklüğünü değil oyun rahatlığını getirecektir. Ben bunu Beşiktaş için bir avantaj olarak görüyorum. Zaten oradan kazanıp geldiği zaman ligi bitirir. Kaybetmese dahi şampiyonluk şansı gerçekçi bir pencereden baktığımızda işi bitireceğini söyleyebiliriz. Bu açıdan bakınca da deplasmanda olmasına rağmen daha avantajlı, kazanmaya daha yakın, istediğini almaya yakın bir maç olarak görüyorum. İlk maçta gerçekten hiç beklenmeyen şekilde Başakşehir takımı, Vodafone Arena'da 35-40 dakika oyunu ele alan bir oyun ortaya koydu Emre sakatlanıp çıkana kadar. Fakat şunu da görmek gerekli, Başakşehir aynı çizgide ve durumda değil. Beşiktaş avantajlı taraf... Keyifli bir oyun bekliyorum. Skor ne olur, onu hep beraber göreceğiz.



Başakşehir, oyuncularının da ceza aldığı, önemli bir olayın etkisinde görünüyor. Bu durum, maça ne kadar yansır?

Cezalarla sonuçlanan saldırı olayının yaşanması, futbol dışına çıkılmasından takım tabii ki etkilenecek. Organizasyonuyla başarısıyla sempatik duran Başkaşehir'in imajını da etkiledi. İstenmeyen olaylardı. Yaşanmaması gerekliydi. Bu noktada cezalı olan Ufuk ve Yalçın, yanlış çocuklar olarak değil, yanlış işler yapan insanlar olarak görülmeli. Belli süreli cezalar veriliyor zaten. Maça nasıl yansır diye bakarsak, arada bir Fenerbahçe maçı oynandığı ıskalanmamalı. Maçı 2-0'a getirmiş bir Başakşehir görüyoruz. "Tekrar ayağa kalkarım" diyorlar aslında takım olarak, "Hedeflerimin peşindeydim" diyorlar. Gerçi 2-2'ye yakalandı ama hala kupa finaline oynuyorlar, bu önemli. Aynısını ligde de göstermeye çalışacaklar.







GÜNEŞ VE AVCI YILIN HOCALARI

"İkinci en iyi oyun kimin?" sorusunun cevabı şu anda Başakşehir'dir. Bu sene için F.Bahçe ya da G.Saray'dan öndeler."



Şenol Güneş ve Abdullah Avcı'yı tartıya nasıl koyarsınız, iki teknik adamın güçlü yönleri neler?

İki çok başarılı teknik adamdan söz ediyoruz. Yılın hocasının iki adayıdır Avcı ve Güneş… Gelişen ve değişen bir oyunu var Başakşehir'in. Topu kapma üzerine oynayan bir takımdan şimdi topu alıp oynamak isteyen, set oyunu oynayan bir takıma evrildiler. Bu zaten şampiyonluk için daha gerekli bir oyundur. Bu hedef için 'gerçekçi' değil, 'gerçekten' oynamanız gerekir. Tabii ki savunmada daha fazla zaaf yaşarsınız, bu çok doğaldır ama geçen seneki oyun tarifini geliştirmiş bir Başakşehir ve Abdullah Avcı var. Şenol Güneş ise şampiyon olan ve şampiyon kimliğini devam ettiren bir hoca… Her iyi kadrodan iyi oyun çıkmaz, önemli deneyimiyle bunu başardı. En keyifli ve etkili oyunu Şenol hocanın takımı oynuyor. Çok değerli bir başarıdır bu. Sadece kazanmayı değil, oyun keyfini de veriyor. Beşiktaş topa sahip olup çabuk oynamak isteyen takım…



Fenerbahçe kupada Başakşehir, ligde Beşiktaş ile çok kritik iki maça çıkacak. Bu maçlardaki öngörünüz neler?

Bu maçlar başta F.Bahçe'nin hedefleri için önemli… İkincilik ve kupa hedefleri için belirleyici olacak. Bana göre bu hafta Beşiktaş galibiyeti beklerken yine ikincilik yarışı olarak Beşiktaş'ı yenmek isteyecek. Tabii ki çok kolay olmayacak. İkisinin bir arada gerçekleşmesi çok kolay değil… Hedefleri için istediği sonuçlar tabii ki. Sonuca bakınca 2-2 dönüşü F.Bahçe avantajlı ama oyuna baktığınız zaman ama Saracoğlu'nda da oynayabilir Başakşehir. Sadece oralara oynamıyor, oyunuyla hak ederek ikinciliğe oynuyor. "İkinci en iyi oyun kimin?" sorusunun cevabı şu anda Başakşehir'dir. Bu sene F.Bahçe ya da G.Saray'dan öndeler.