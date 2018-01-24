Otopark ayrı satılırsa evde fiyat %12 düşer

Teknik Yapı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım, Emlak Konut
GYO Genel Müdürü Murat Kurum'un ucuz konut üretilmesi için yaptığı çağrıya sonuna kadar destek verdiğini açıkladı. Firma olarak, daire fiyatlarını ulaşılabilir seviyeye çekmek için birtakım öneriler getirdiklerini belirten Durbakayım, bunlardan birinin de otopark alanlarının ortak alan vasfından çıkarılarak (emsal dışına alınması) her daireye ayrıca tahsis edilmesi olduğunu ifade etti. Ortalama 100 metrekarelik bir daire için yapılan otopark alanının inşaat bedelinin toplam bedelin yüzde 12'si kadar olduğunu belirten Durbakayım, "Metrekaresi 4 bin 500 lira olan 100 metrekarelik bir dairenin fiyatı otoparkı ile birlikte 450 bin lira olurken, söz konusu maliyet hesabına göre otopark olmayan daire fiyatı yaklaşık 395 bin liraya düşer" dedi. AİDATLAR DA DÜŞER
Durbakayım şöyle devam etti: "Böylece isteyen daireyi satın alırken otopark alanı için tercih kullanabilecek. İsteyen kiraya vererek, isteyen satarak daire maliyetini düşürebilecek. Bir taşla iki kuş vurmak mümkün. Hem trafik sorununa çözüm üretmiş oluruz, hem de isteyenlere maliyeti ve aidatı düşük daire sunmuş oluruz." Bunun örneklerini birçok ülkede görmenin mümkün olduğunu ifade eden Umut Durbakayım, İngiltere'de merkeze yakınlığına göre otopark kiralarının 20-100 bin sterlin olduğu bilgisini paylaştı. Rusya'da da benzer uygulamaların olduğunu söyleyen Durbakayım, apartman altı otoparkların Moskova'daki trafiğe önemli bir çözüm sunduğunu belirtti. SORUMLULUK ALINSIN
Umut Durbakayım, yılın ilk günlerinde gündemi meşgul eden 'ucuz konut' için herkesin sorumluluk alması gerektiğini vurguladı. Markalı inşaat firmalarının tüketici tercihlerine ve sosyoekonomik şartlara çok hassas olduğunu ifade eden Umut Durbakayım, hiçbir firmanın satamayacağı bir ürünü üretmeyeceğini belirtti. Teknik Yapı'nın bu yıl ikinci kez Katar Fuarı'na katıldığını hatırlatan Umut Durbakayım, geçen sene görüşme yapılan Körfez ülke vatandaşlarından alınan taleplerin tamamının tam donanımlı lüks konut olduğunu belirtti. Buna karşılık yurtiçi taleplerdeki en önemli başlık maddesinin metrekare birim maliyetinin olduğuna dikkat çeken Durbakayım, markalı konutların da bu talebe göre proje geliştirdiklerini ve kampanya düzenlediklerini söyledi. SOSYAL DONATIDA AŞIRIYA KAÇILDI
"Son 5 yıldır yapılan projelerdeki sosyal donatılarda aşırıya kaçanlar oldu. Kullanılmayan sosyal alanların maliyeti, dairelerin metrekaresini yukarıya çekti" diyen Durbakayım, kendilerinin bu sorunu yıllardır dile getirdiğini söyledi. Bu konuda çözüm geliştirdiklerini de anlatan Durbakayım, şöyle devam etti: "Toplam maliyeti azaltmak için aidatları minimuma indiren ve daire fiyatlarının kat malikleri üzerindeki yükünü uzun vadede azaltan çözümü projelerimizde uyguluyoruz. Kiralanabilir alanlar üretip, buraları projenin ortak alanları olarak kat maliklerine sunuyoruz. Elde edilen kira gelirleriyle aidat giderlerini indiriyoruz." HER GELİR SEVİYESİNE GÖRE KONUT ÜRETİMİ YAPIYORUZ
"Bağdat Caddesi, Kartal, Tuzla ve Denizli'de hayata geçirdiği projelerle her gelir seviyesinden tüketici talebi ve fiyat skalasına sahip olan Teknik Yapı'nın, marka olma başarısının altında her kesimden gelen talebi karşılayacak uygun fiyatları konutlar bulunuyor" diyen Umut Durbakayım, her gelir seviyesine göre değişen 'ucuz konut' stratejisinin yıllardır Teknik Yapı çatısı altında uygulandığını belirtti.