Zorlu İHA ihracatına başlıyor

Türkiye
'nin savunma sanayine yaptığı yatırımlar ve kamu kaynaklarının yerli üretime çevrilmesi, sanayici için yeni ufuklar açtı. Türk firmalarının Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK
) için yaptığı üretimler ihracat
fırsatları da yaratıyor. Bayraktar'ın yaptığı silahlı ve silahsız insansız hava araçlarının dünyayı kıskandıran teknolojisinin yanında Zorlu Holding
'in halen TSK tarafından da kullanılan insansız hava aracı
(İHA
) Karayel de, ihracat için gün sayıyor. TSK envanterine henüz girmese de kiralık olarak kullanılan Karayel'in Ortadoğu
'dan Türk Cumhuriyetleri
'ne kadar birçok ülkeye satışı için görüşmelerin başladığını söyleyen Zorlu Holding CEO'su Ömer Yüngül
, Karayel'in ihracatı için çalışmaya başladıklarını belirtti. Yüngül, Uludağ Ekonomi Zirvesi'nde gazetecilerin sorularını yanıtladı. NATO STANDARDINDA
Karayel'in, keşif ve gözetleme yapmak amacıyla NATO
'nun 'Sivil Hava Sahasında Uçuşa Elverişlilik' standardına göre tasarlanıp, üretilen ilk ve tek taktik insansız hava aracı olduğunu söyleyen Yüngül, "Karayel sistemi, 22 saat havada kalabiliyor. Bu özellikler nedeniyle ülkelerin ilgisini çekiyor" dedi. İlk ihracat anlaşmasının çok yakın zamanda olabileceğini belirten Yüngül, "İmzalar için 'eli kulağında' diyebiliriz. Bu yıl içinde ilk anlaşmayı yapabiliriz. Şu anda aynı zamanda silahlı olan bu tip araçlar için en iyi pazar Ortadoğu. Suudi Arabistan
, Katar
, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, Azerbaycan
, Gürcistan gibi ülkelere ihracat için çalışıyoruz" şeklinde konuştu. PİL YATIRIMINDA ÖN ANLAŞMA TAMAM
Ömer
Yüngül, 4.5 milyar dolarlık pil üretimi konusunda da ön anlaşmanın yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: "Pil projesi için 2.5 yıldır uğraşıyorduk. Şimdi realize oldu. Kuracağımız tesis 25 bin megavatt. Türkiye kurulu gücünün 3'te biri. Madenle birlikte 5 milyar dolara yakın bir yatırım. 6 bin kişilik istihdam yaratılacak. Ekonomi Bakanlığı
ile görüşme içindeyiz. İki ay içinde o da bitecek ondan sonra inşallah yatırım başlar." Yüngül, ilk etapta Manisa
'da 6 bin megavata kadar paketleme yapılacağını belirterek, daha sonra ana yatırım için yer belirleneceğini bildirdi. Yüngül, finansmanın yüzde 25'i özvarlık, gerisinin de proje finansmanı olacağını söyledi.