Hükümetin konut satışında yaptığı KDV
ve harç indirimlerinin ardından faiz
oranlarında da indirim müjdesi vatandaşların yüzünü güldürdü. 24 Haziran öncesi 'Seçim kürsüsünde' konuşanlar, bu uygulamayı, "Ekonomiye can suyu olur" diye niteledi, İşte yurdun dört bir yanından vatandaşların görüşleri:
Faizin düşmesiyle piyasa şahlanır KERİM ÇAYIR (SİVAS EMLAK MÜŞAVİRLERİ VE KOMİSYONCULARI DERNEĞİ BAŞKANI):
Faizin bir oranı dahi insanlar için çok önemli. Bir memur ev alacaksa banka
banka gezerek 1 oran düşüğünü arıyor. Konut faizinin 0'ın altına düşmesi piyasayı şahlandırır. Şimdiden vatandaşlar arayışlara başladı. Cumhurbaşkanımız sayasinde... BEKİR FELHAN (ŞANLIURFA):
10 çocuğum, 20 torunum var. Faiz oranları düşerse çocuklarıma ve torunlarıma ev alma imkânım olur. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Çocuklarım da ev sahibi olacak MEHMET SABRİ ZORLU (KOCAELİ):
Dört gözle bekliyorduk. Ben güçlükle kendime bir ev aldım. Ama çocuklarımın da ev sahibi olmasını isterim. Konut faiz oranlarının düşürülmesi ile onların da ev hayali gerçek olacak. Emeği geçen herkes sağ olsun. Dardaydık nefes aldık, memnunuz HACI HALİL DURDU (YOZGAT):
Hükümetimiz emeklilere destek oldu. Dardaydık, nefes alacağız. Şimdi de konut faizinin düşmesi. Bu hizmetlerden çok memnunuz. Vatandaşların hayalleri gerçek olur İLKNUR MENLİK (TGDF GENEL SEKRETERI):
Konuttaki bu indirimler bankaların faiz indirimi ile birleşirse vatandaşların hayalleri gerçekleşmiş olur. Sektöre ivme kazandıracaktır NİYAZİ ÖZIŞIK (ADANA):
Beklenti içinde olduğumuz bir konuydu. Doğru zamanda yapılmış bir düzenleme. Hem alıcıya, hem satıcıya hem de sektöre ivme kazandırıp hareket getirecektir. Talepler şimdiden artmaya başladı RESUL ÇOMRAN (BARTIN): Emlak
çılık işiyle uğraşıyorum. Faizlerin düşeceği haberinin ardından talepler artmaya başladı. Vatandaşlarımız, artık istedikleri evin metrekaresini daha fazla olsun istiyor. Çünkü faize harcayacağı parasını yatırıma dönüştürmek istiyor. Bazı vatandaşlarımız da kredi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle geri adım atıyordu. Şimdi ise beğendikleri dairelerin durup durmadığını soruyorlar. ?Hükümete bu karar için teşekkür ederiz GÖNÜL GÜNERKAN (ADANA):
KDV ve tapu harcı indirimi durgun olan emlak piyasasını canlandıracak. Hükümetimiz bu konuda duyarlı davrandığı için teşekkür ederiz. Evsiz kimse kalmasın. İşe giren oğlumu da ev sahibi yapacağız OSMAN AYTEKİN (NEVŞEHİR):
Kendi evim var. Oğluma da bir ev almak istiyorduk ama faizlerden dolayı alamıyorduk. Faizlerin düşürüldüğünü öğrendim, çok sevindim. Yeni işe başlayan oğluma da ev alacağız. İnşallah bütün bankalar faizleri indirir. Ev almak isteyenler için yüzyılın fırsatı SÜLEYMAN İNCE (ADIYAMAN):
Bu faiz indirimi sadece inşaat sektörüne değil, iş dünyasına, orta ölçekli esnafa kadar herkese can suyu oldu. 20 yıldır emlakçıyım bana göre ev alacaklara asrın imkânı. Dar gelirli vatandaş ev sahibi olabilecek MEHMET KIROĞLAN (MALATYA):
Faiz oranlarının yüksekliği insanları ev almaktan caydırıyordu. Şimdi dar gelirli vatandaş dahi ev alabilecek. Bu tarihi bir fırsat. İnşaat sektörünün canlanması demek en az 400 farklı sektörün ekmek yemesi demektir. Hem alıcı, hem satıcı için bayram havası. Ev alamıyorduk yüzümüz güldü MEHMET EROL ERDEM (GAZİANTEP):
Ev almak istiyordum. Faizlerin yüksekliğinden dolayı yıllardır ev sahibi olamıyorum. Faiz düşüklüğü yüzümüzü güldürdü. Hayallerimiz gerçek oluyor ESMERAY KÖROĞLU (TRABZON):
Halkı, vatandaşı çok mutlu eden bir müjde. Herkesin en önemli hayali ev sahibi olmaktır. Hükümet sayesinde hayallerimiz gerçek oluyor. Herkes kazançlı çıkacak MUZAFFER YEŞİLYURT (İSTANBUL):
Devletimiz de, şirketler de, vatandaş da kazanacak. Bu imkânlarla çocuğuma ev almayı düşünüyorum. Sırrıberk ARSLAN-Metin HARIKÇI-Tahir ÖZÇELİK Tahir Aşkın KISACIK-Özgür ÖZDEMİR-Mehmet YILDIRIM Ali ALTUNDAŞ-Abbas ÇAKAR-Yüksel MENEKŞE-Tarık YILMAZ-Alp KÖRÜKÇÜ-Murat ALHAN-Akif YAMAN-Nazan ERDEM-Mustafa KAYA/
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