Bakan Albayrak'tan dikkat çeken ICO açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nı (2019-2021) açıkladı.

Önde gelen iş adamlarının ve devlet yetkililerinin katıldığı, Türkiye'nin merakla beklediği toplantının ana konusu "Dengelenme, Disiplin ve Değişim" olurken, bu kapsamda atılacak adımlar, 7 farklı başlık altında toplandı. Bu başlıklardan beşincisi olan Büyüme ve İstihdam konulu hedeflerin altındaki bir detay ise dikkatlerden kaçmadı.

Bakan Albayrak canlı yayında açıkladı! İşte 'Yeni Ekonomi Programı'

Milliyet'ten Mahmut Ekinci'nin haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden paylaşılan raporun 17. sayfasında yer alan Büyüme İstihdam konusuna yönelik Potilika ve Tedbirler'in üçüncü maddesinde şu ifadelere yer verildi:

Initial Public Offering (IPO) ya da daha bilinen adıyla "halka arz" olan yöntem, hisse senetlerinin çağrı yapılan yatırımcılara satışı olarak tanımlanabilir. Şirketler, bu yöntemle kendilerine finansman sağlarlarken, hisse satarak yatırımcıları şirkete ortak ederler.

ICO yani Initial Coin Offering ise kripto paralarla gündeme gelen bir kavramdır. Tıpkı IPO gibi olan ICO'nun farkı, yatırım yapılacak şeyin şirket değil henüz piyasalarda yer almayan bir kripto para olmasıdır. Piyasaya girecek olan kripto paralar, ICO oldukları dönemde potansiyel yatırımcılara çağrı yaparak finansman toplamaya başlar. ICO daha sonra borsada işlem görerek ya da alım-satımlarda kullanılarak kripto para formuna kavuşurlar.

Bakanlığın yayınladığı raporda yer alan dikkat çeken bu detay, önümüzdeki süreçte devlet destekli yerli bir kripto para görme ihtimalini artıran bir gelişme olarak yorumlanıyor.



ICO yazılımcısı Erkan Kule ise konuya dair şunları söyledi:



"ICO iyi bir fikri ve bu fikri hayata geçirmek için gerekli finansmana ihtiyacı olan girişimcilerin, proje daha hayata geçmeden yatırımcılardan doğrudan fon istemesidir. Çok bilinen Ethereumiyi bir örnek. Vitalik Buterin tarafından geliştirilen ve Bitcoin benzeri bir kripto para platformu olan Ethereum ICO 15 milyon dolar yatırıma ulaştı. Sadece geçen sene 8 milyar dolar ICO'lara yatırım yapıldı.



Kullanıcıların bilgisayarlarındaki fazla kapasitelerini paylaştırma işi yapan FileCoin ICO örneği de 250 milyon dolar ile bu alanda bir rekor kırdı.

Bakanlığın bu konuyu gündeme alması da bunun Türkiye'deki yeni girişimlerin finansmanı konusunda artık devletin de ICO'yu bir finansman aracı olarak görmesi ve muhtemelen bununla ilgili gerekli hukuki düzenlemelerin yolda olduğunun anlamına geliyor."