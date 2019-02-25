Türkiye’ye yeni görev

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AMERIKAN otomotiv devi Ford Motor Company'in Brezilya'daki ağır ticari araç üretimine son verme kararı Türkiye'ye yaradı. Ford Otosan'ın ağır ticari araç markası Ford Trucks, markanın bu alanda tek Ar-Ge ve üretim merkezi haline geliyor.Ford Trucks'ın, şirketin ağır ticari araçlar, ilgili dizel motor ve motor sistemleri için küresel mühendislik merkezi olduğunu söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, yeni dönemde de bunu sürdürecek altyapı ve deneyime sahip olduklarını kaydetti. Yenigün, sadece Türkiye'de değil, Avrupa ve Kuzey Amerika dahil tüm potansiyel ihracat pazarlarında rekabet edecek ürünler sunabilmek için ileri teknolojiler ürettiklerini ifade etti.TÜRK mühendisler tarafından geliştirilen ve İnönü fabrikasında üretilen F-MAX'in "Yılın Kamyonu" ödülünü kazanmasının ardından Avrupa'dan 70'e yakın bayilik teklifi aldı. Bunun üzerine Batı Avrupa'da büyüme planlarını öne çekti. İtalya ve Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülkede bayilik görüşmelerine başladı.