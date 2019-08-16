KİT’ler küresel pazara açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kurum ve kuruluşları etkin hizmet anlayışına uygun şekilde yenileceklerini vurgularken, Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) için yeni bir sayfa açılıyor. Yeni sistemde kamu işletmeleri de etkin hizmet anlayışı, üretim ve verimlilik esasına göre dizayn edilecek. Toprak Mahsulleri Ofisi, ÇAYKUR, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM), Et ve Süt Kurumu (ESK) başta olmak üzere kamu işletmelerinin kapasite kullanım oranları artırılacak ve küresel pazara açılmaları teşvik edilecek. Kamu işletmeciliği de yeniden yapılandırılırken, şu adımlar atılacak:

KAPASİTE KULLANIMI: İşletmelerin kâr ve verimlilik politikalarının etkisiyle ürettikleri katma değerin milli gelire oranı artacak. Kamu işletmelerinin, düşük maliyetle daha verimli üretim yapması sağlanacak. Üretim birimlerinde kapasite kullanım oranları artırılacak. Mevcut tesislerin kapasiteleri en üst düzeyde kullanılacak, yeni yatırım tercihleri bu doğrultuda hayata geçirilecek.

VERİMLİLİK YÜKSELECEK: Kamu işletmelerinin organizasyon yapıları, iş süreçleri ve işgücünde verimliliği artırmaya yönelik projeler uygulamaya konulacak. KİT'lerde istihdam edilecek personel özellikli durumlar haricinde artırılmayacak.

ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ: Yatırım bütçelerinde ürün çeşitliliği, verimliliği teminen Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerine yönelik kapasite geliştirmeye ağırlık verilecek.

İHRACAT ATAĞI: ÇAYKUR ihracata yönelik pazar araştırması yapacak ve ürün optimizasyonunu sağlayacak. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin hububat alım işlemlerinin lisanslı depolar ve elektronik ürün senedi yoluyla yapacak.

TOHUM SATIŞI: TİGEM pazarlama faaliyetlerini geliştirerek tohum satışlarını artıracak. Ar-Ge çalışmalarına devam edecek ve özel sektör tohumculuk firmaları ile işbirliği içerisinde sertifikalı tohum üretimini sürdürecek.

ATIL KAPASİTE: ESK Genel Müdürlüğü için yeni kombina yatırımı yerine mevcutların atıl kapasiteleri veya özel sektör kombina kapasiteleri öncelikli olarak değerlendirilecek. Bu kombinalardaki atıl kapasitenin kamu ve özel sektör ile STK'lar tarafından kullanımı sağlanacak.

FİYAT-TARİFELER: İşletmelerin fiyat ve tarifeleri ticari esaslara göre belirlenecek. Serbestleşmeye ve rekabete engel olan uygulamaları kaldırılacak.

MALİYET BAZLI FİYAT: Enerji KİT'lerinde fiyatlama ve tarifeler belirlenirken maliyet bazlı fiyatlama esas alınacak.

HESAP VEREBİRLİK: Kamu işletmelerinde hesap verebilirlik güçlendirilecek ve şeffaflık artırılacak.

ÖZELLEŞTİRME SÜRECEK: Etkin bir piyasa mekanizması oluşturma hedefi doğrultusunda özelleştirme uygulamalarına devam edilecek.

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