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  • Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

'da Holi Festivali, Tayland'ta Loi Krathong ve Yi Peng Festivalleri, İspanya'nın Domates Festivali, Brezilya'nın Rio Karnavalı, Güney Kore'nin Boryeong Çamur Festivali, Amerika'da Yanan Adam Festivali. Yeryüzünde hepsi birbirinden ilginç yüzlerce festival yapılıyor. Kaşar tekerleğinin peşinden yuvarlanma festivali bile var. Ancak Hindistan'da geleneksel olarak yapılan bir festival daha var ki, duyanlar kulaklarına inanamıyor. Bu festivalde insanlar, şeytan taşlar gibi birbirlerini taşlıyor...

İHA Dünya galerileri
Giriş Tarihi: 15.08.2019 21:44 Güncelleme Tarihi: 15.08.2019 21:45
Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

'ın Uttrakhand eyaletinde gerçekleştirilen taş atma festivalinde 100 kişi yaralandı.

Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

'ın Uttarkand eyaletindeki Champawat bölgesinin Devidhura kentinde geleneksel olarak kutlanan, taş atma festivali olarak da bilinen Bagwal Festivali kutlandı.

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Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

Festival kapsamında iki gruba ayrılan katılımcıların birbirlerini taşlaması sonucu 10 dakika içinde en az 100 kişinin yaralandığı öğrenildi.

Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

Yerel halk yüzlerce kişinin izlediği esnada dökülen insan kanının kutsal olduğuna inanıyor.

Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı
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Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı
Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı
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