Hindistan’da taş atma festivali: 10 dakikada 100 kişi yaralandı

Hindistan'da Holi Festivali, Tayland'ta Loi Krathong ve Yi Peng Festivalleri, İspanya'nın Domates Festivali, Brezilya'nın Rio Karnavalı, Güney Kore'nin Boryeong Çamur Festivali, Amerika'da Yanan Adam Festivali. Yeryüzünde hepsi birbirinden ilginç yüzlerce festival yapılıyor. Kaşar tekerleğinin peşinden yuvarlanma festivali bile var. Ancak Hindistan'da geleneksel olarak yapılan bir festival daha var ki, duyanlar kulaklarına inanamıyor. Bu festivalde insanlar, şeytan taşlar gibi birbirlerini taşlıyor...