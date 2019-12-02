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borçları nasıl yapılandırılacak? İşte öne çıkan formüller...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak geçtiğimiz haftalarda borçları ile ilgili yeni düzenleme yapılacağını belirtmişti. Bu kapsamda hükümet, KYK borçlarını yapılandırmak için kolları sıvadı. 5 milyon öğrenciyi ilgilendiren çalışma 2020’de hayata geçirilecek. Faizlerin silinmesi, yapılandırılması veya taksitlerin artırılması planlanıyor. İşte KYK borçlarının düzenlenmesinde öne çıkan formüller...

SABAH Ekonomi
Giriş Tarihi: 2.12.2019 09:52 Güncelleme Tarihi: 2.12.2019 09:53
KYK borçları nasıl yapılandırılacak? İşte öne çıkan formüller...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Kredi ve Yurtlar Kurumu () borçlarının yapılandırılmasına ilişkin çalışmayla devlet milyonlarca üniversiteliye barış eli uzatacak. Bakan Albayrak, gençler için 2020 özelinde çalışma yaptıklarını söyledi. KYK borçlarına ilişkin yaklaşık 5 milyon üniversiteliyi ilgilendiren 6-7 milyarlık bir paket üzerinde çalışılıyor. 2020 itibarıyla yaşama geçirilecek paket kapsamında farklı formüller üzerinde çalışılıyor. Faizler nedeniyle anapara iki üç katına çıkarken, faizlerin yapılandırılması ya da silinmesi, taksit sayısının artırılması da seçenekler arasında yer alıyor.

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KYK borçları nasıl yapılandırılacak? İşte öne çıkan formüller...
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