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Son Dakika Haberi: zammı 2020 için kritik gün! Asgari ücret ne kadar ve kaç TL olacak?

zam görüşmelerinin başlaması ve iki toplantının geçmesi ile beraber, 7 milyonu aşkın çalışan yeni yılda yapılacak zam ile ilgili son dakika haberlerini yakından takip ediyor. Bilindiği üzere, Komisyon ilk görüşmeyi 2 Aralık’ta, ikinci görüşmeyi ise geçtiğimiz günlerde Türk-İş ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Asgari ücret üçüncü toplantısı ise bugün yapılacak. Geçtiğimiz günlerde Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen ikinci toplantıda önemli kararlar alınırken; brüt ve net asgari ücret zammı konusunda da önemli açıklamalar yapılmıştı. Tam bu noktada da, 'Asgari ücret 2020'de ne kadar, kaç TL olacak?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Öyle ki, asgari ücret zammı oranı merakla beklenirken çeşitli formüller de öne çıkıyor. İşte, net, brüt ve zam oranı gibi merak edilen birçok başlığı içeren son dakika haberinin detayları...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 08:26 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:27
Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı 2020 için kritik gün! Asgari ücret ne kadar ve kaç TL olacak?

Asgari ücrete yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği gibi, Belirleme Komisyonu ilk görüşmeyi 2 Aralık tarihinde gerçekleştirmiş, ikinci görüşmeyi ise geçtiğimiz günlerde Türk-İş ev sahipliğinde yapılmıştı. 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret zammı hakkında kritik eşik aşılıp bir takım formüller öne çıkmıştı. Merakla beklenilen üçüncü toplantı ise bugün TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleşecek. Daha önce Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tespit Komisyonunun hem işçi hem de işveren bakış açısını dikkate alıp ortak noktada buluşması temel gayemiz. Alt sınırı daha ideal bir noktaya getirmek istiyoruz" demişti.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

Tam bu noktada da, gerek görüşmeleri, gerekse asgari ücret zam oranı son dakika haberlerini yakından takip eden vatandaşların konuya yönelik araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2020 Asgari ücret ne kadar olacak, zam oranı belli oldu mu?' sorusunun yanıtı oldukça merak ediliyor. Zira, Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığında gerçekleşen toplantıda önemli kararlar alınırken; brüt ve net asgari ücret zammı konusunda açıklama da yapıldı.

ÜÇÜNCÜ TOPLANTI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Masada işçiyi Türk-İş, işvereni TİSK temsil ediyor. Diğer tarafta ise hükümet temsilcileri var. Bu kez toplantı işveren sahipliğinde TİSK'de gerçekleştirilecek.

İşte, merakla beklenilen konuya yönelik detaylar;

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Son Dakika Haberi: Asgari ücret zammı 2020 için kritik gün! Asgari ücret ne kadar ve kaç TL olacak?
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