Son Dakika Haberi: Yerli otomobil tanıtıldı! İşte Sedan ve SUV modeli! Yerli otomobil ismi, fiyatı, tasarımı, özellikleri, üretim yeri...

Son dakika haberi... Türkiye'nin göz bebeği olarak değerlendirilen proje için büyük an geldi ve yerli otomobil resmen tanıtıldı! Tasarımı, görüntüsü, özellikleri, motoru, fiyatı ve ismi sır gibi saklanan bu milli proje, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle kamuoyu ile paylaşıldı. Bilindiği üzere Erdoğan, yaptığı açıklamada ön gösterim tarihini bugün olarak açıklarken; bu tanıtımın Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde olacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda da, geçtiğimiz günlerde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli araca ilişkin ilk görüntüler paylaşılmış ve büyük bir heyecan oluşmuştu. O günden bu yana da, TOGG Twitter hesabından yerli otomobilin tasarımı hakkında çeşitli fotoğraflar ve video paylaşımı yapıldı.

YERLİ OTOMOBİL İSMİ NE OLDU, ÖZELLİKLERİ NELER?

Bu bağlamda, yerli otomobil ismi, özellikleri, fabrikası, fiyatı, tasarımı ve motoru gibi birçok başlık, milyonlarca vatandaş tarafından oldukça merak ediliyor. Bunların yanıtı, Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenin ardından belli oldu. İlk olarak söz alan ve konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otonun ismi hakkında flaş bir açıklamada bulundu. Daha sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank söz alırken, en son Başkan Erdoğan konuştu. Erdoğan, "Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler" dedi. Erdoğan, kırmızı ve beyaz renkteki araçları tanıtırken; törenin ardından deneme sürüşü de gerçekleştirdi.

FABRİKASI NEREDE?

Öte yandan, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile de fabrikanın ve üretimin nerede olacağı da belli oldu. Yine aynı karara göre, üretim tesisinde 4 bin 323 kişinin çalışacağı ve öngörülen toplam sabit yatırım tutarının 22 milyar TL olacağı ifade edildi. Peki, yerli otomobil nerede üretilecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü"

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı konuşmada yerli otomobil serüveni hakkında önemli noktalara değinirken; "Sessiz ama derinden gidildi. İşte bugün ön gösterim araçlarını, tam da 2 sene önce söz verdiğimiz gibi, ilk kez sizlerle paylaşıyoruz. Tabii içinde bulunduğumuz bu mekânı da özellikle seçtik. Burası Türkiye'nin Bilişim Vadisi. Burası Türkiye'nin yarınlarını şekillendirecek teknoloji üssü. Aslında biz bu tarihi günde iki mega projeyi aynı anda hayata geçiriyoruz. Hem Bilişim Vadimizin resmi açılışını gerçekleştiriyor, hem de otomobilimizin ön gösterim araçlarını sizlerle paylaşıyoruz" sözlerini kullandı.

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