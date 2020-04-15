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| Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor...

haberi... Uluslararası piyasalarda petrol fiyatlarının düşmesi ve koronavirüsün yarattığı etki ile birlikte fiyatında indirim bekleniyor. Sektör yetkililerinden alınan bilgiye göre, motorinin litre fiyatında 10 kuruş indirim öngörülüyor. Söz konusu indirim cuma günü pompaya yansıyacak.

Giriş Tarihi: 15.4.2020 12:33 ABONE OL
Son dakika | Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor...

Araç sahiplerini ilgilendiren son dakika haberi geldi. Küresel piyasalar ile bağlantılı olarak petrol fiyatlarında yaşanan düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; motorinde 10 kuruş indirim bekleniyor. Fiyat değişikliğinin cuma günü pompaya yansıtılması öngörülüyor.

İNDİRİMİN ARDINDAN FİYATLAR

İndirimin ardından, İstanbul'da bugün 5,36 TL olan motorinin litresi de 5,26 TL olacak.

Motorin Ankara'da 5,43 TL'den 5,33 TL'ye, İzmir'de 5,44 TL'den 5,34 TL'ye düşecek.

Petrol fiyatları ve dolar/TL kurundaki artan dalgalanma, akaryakıt fiyatlarında da neredeyse her gün fiyat değişimlerine neden oluyor.

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Son dakika | Araç sahiplerine müjde: Motorine indirim geliyor...
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