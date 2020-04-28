Karantina tatili

Koronavirüsle mücadele kapsamında büyükşehirlerde karantina ilan edilmesi ve hafta sonları buna sokağa çıkma yasağının eklenmesiyle birlikte vatandaşlar çocukları için çeşitli alternatifler geliştirdi. Özellikle apartmanlarda oturan çocuklu aileler, sokağa çıkma yasağının olduğu hafta sonlarını il sınırları içindeki çiftlik evi, bahçeli müstakil ev, sahil evi gibi alanlarda geçirmek için günübirlik kiralamalar yapmaya başladı.İnternet siteleri üzerinden yapılan kiralamalarla vatandaşlar çocukları için de eğlenceli alternatif oluşturmaya çalışırken, il sınırları dışına çıkma yasağını da aşmamış oluyor. Sokağa çıkma yasağını ise 2-3 günlük kiraladıkları bahçeli, müstakil evlerde geçiriyorlar. İnternet siteleri üzerinden verilen ilanlarda 30 büyük şehirin sayfiye yerleri olarak geçen bölgelerdeki ilanlar göze çarpıyor. Evin konumu ve büyüklüğüne göre 100 TL'den başlayan günlük kiralık evlerin fiyatı 2 bin liraya kadar çıkıyor.İnternet sitesinde günübirlik ev ilanı veren İstanbul'dan bir numarayı aradık. Telefonda karşımıza emlakçı A.D. çıktı. Karantina döneminde İstanbul'da vatandaşların en çok Riva, Silivri, Sarıyer ve Beykoz'u sorduğunu aktaran emlakçı, 23 Nisan haftasında yoğun talep oluştuğunu belirtti. Emlakçı, "Geçen hafta başında aramalar başladı. İnsanlar önce hafta sonu için tutacaktı. Ardından 23-24 Nisan'da sokağa çıkma yasağı olunca 4 güne uzatanlar oldu. Özellikle apartmanlarda oturan ve bunalan insanlar doğa içindeki evleri günlük kiralıyor. Böylece hem yasağa uyuyor hem de çocukları için bahçe sunuyor" dedi. İlanlarda Zeytinburnu, Küçükçekmece ve Bakırköy'de günlük 100 TL'ye kiralık bungalovlar da dikkati çekiyor. Şile, Ağva ve Silivri'de ise yazlık ve çiftlikler 500 ila 2 bin TL arasında günlük kiraya veriliyor.Günlük kiralık ev ilanları Ankara'da daha çok Gölbaşı, Kızılcahamam ve Beypazarı'ndan veriliyor. Adapazarı'nda Sapanca'da, Kocaeli'nde Derince ve Maşukiye, Antalya'da Kaş, İzmir'de Foça günlük kiralık ev ilanlarıyla sitelerde öne çıkıyor. Fiyatlar ise 100 TL ile 2 bin TL arasında değişiyor.Daha çok sahil beldelerinde ikincil konut kiralaması yapan Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Üyesi Yeliz Patıroğlu, vatandaşları fırsatçılara karşı uyardı. Patıroğlu, "Biz resmi acenteyiz. Bu dönemde satış yapmamız kanunen yasak. Bu tür kiralamalar daha çok internet siteleri üzerinden, açık pazaryeri denilen sitelerden yapılıyor. Ancak bu yerlerde de çok fazla dolandırıcılık hikâyeleri yaşanabiliyor. Günlük ev kiraladığını sanan vatandaş ne evi buluyor ne de parasını geri alabiliyor. Eğer illa ki kiralama yapacaklarsa mümkün olduğunca kişi hesabına değil şirket hesabına ödeme yapsınlar" dedi.