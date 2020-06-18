Konut kredisi son dakika haberi: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve tüm detaylar

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Konut kredisi haberi: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve tüm detaylar

Corona virüs sürecinde ekonomik olarak sıkıntı yaşayan vatandaşlar için kredi destek paketleri teker teker açıklanıyor. 1000 TL pandemi sosyal yardımı, 6 ay geri ödemesiz temel ihtiyaç kredilerinin dışında Sosyal Hayatı Destek Kredi paketi de açıklandı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, geri ödeme tablosu ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Aynı şekilde kamu bankaları anlaşmalı oldukları otomobil markaları ile beyaz eşya markalarını da açıkladı. İşte gelişmesinin detayları...

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Son dakika konut kredisi haberleri: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve diğer detaylar

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan konut kredisi ve taşıt kredisi faiz indirimi ile birlikte emlak piyasası canlandı. Sıfır otomobillere olan talep de arttı. Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, başvuru şartları ve geri ödeme tablosu hakkında detayları ortaya çıktı. Halkbank'tan sıfır konut almak için 100 bin TL kredi kullanırsanız vadesini 180 ay yaparak aylık %0.64 oranıyla geri ödeme yapabilirsiniz. Taksit tutarı da 937 TL olacak. İkinci el dairelerde ise aylık faiz oranı %0.74 olarak dikkat çekiyor.

Son dakika konut kredisi haberleri: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve diğer detaylar

HALKBANK, ZİRAAT BANKASI VE VAKIFBANK KONUT KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle ister bireysel isterseniz de emlakçınızın yardımıyla satın almak istediğiniz evi bulduktan sonra dairenin tapu fotokopisini veya fotoğrafını alıp bankaya geliyorsunuz. Düşük faizli konut kredileri Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım bankalarında kullandırılıyor. Ev, krediye uyumluysa kredi işlemlerini şubeden başlatıyorsunuz. Daha sonra evinize eksper gelerek evin değerini belirliyor.

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Son dakika konut kredisi haberleri: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve diğer detaylar

HALKBANK KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

VAKIFBANK KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEM TABLOSU

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Son dakika konut kredisi haberleri: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve diğer detaylar
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Konut kredisi son dakika haberi: Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası konut kredisi faiz oranları, şartları ve tüm detaylar
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