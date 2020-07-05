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: Hazine ve Maliye Bakanı 'tan çiftçiye destek mesajı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı sosyal medya hesabından çiftçiye destek mesajında bulundu. Bakan Albayrak, "İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." dedi.

Giriş Tarihi: 5.7.2020 12:12 Son Güncelleme: 5.7.2020 12:24 ABONE OL
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Aşk ile yürüyen sırtında dünyayı taşırmış. İşini aşk ile yapan çiftçimizin, sanayicimizin ve bu ülke için üreten herkesin daima yanındayız." açıklamasında bulunarak bir video paylaştı.

Bakan Albayrak paylaşımında #ÇiftçimizMilliDeğerimiz etiketini kullandı.

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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçiye destek mesajı
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