Vatandaşın gaz ve elektrik faturasına yansıyacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük gaz keşfiyle Türkiye'de yeni bir çağın başladığını belirterek, "Bu, hem maddi hem psikolojik olarak bir duvarı yıktı. Artık yeni ve güzel haberleri duymaya milletimiz hazır olacak" dedi. NTV'de gazetecilerin sorularını yanıtlayan Albayrak, keşfin vatandaşın sadece gaz değil elektrik faturalarına da yansıyacağı müjdesini verdi.Karadeniz'deki gaz keşfinin toplumda müthiş bir hava uyandırdığını, özgüven sağladığını anlatan Bakan Albayrak, şöyle konuştu: "Bunu iki sebebe yoruyorum: Biri maddi, diğeri manevi... 320 milyar metreküp ilk kuyunun ilk fazı. Geri kalan kısmında iki katman daha var. Yandaki kuyularla birlikte bu adada ciddi başka potansiyel var. 5-6 bin km2lik alanda yeni sismik çalışması yapacağız. Karadeniz'in başka alanları var, Doğu Akdeniz'de çalışmalar devam ediyor. O çalışmalar bittiğinde Türkiye'nin artık cari açık değil cari fazla vereceği bir dönemi konuşacağımızı söyledik. Ülkenin yılda 40 milyar dolar enerji ithalatına para ödediği dönemde Türkiye bu keşifleriyle, adımlarıyla, milli enerji adımlarıyla önümüzdeki yıllarda bir de bakmışız ki cari fazla, döviz fazlası veriyor. Neredeyse Şahdeniz'e yakın bir rezerv.Çok büyük bir rezerv bu. 20-30 yıllık ortalama ömrüne vurduğumuzda ortalama 15-20 milyar metreküplük sisteme tedarik demek. Bugün itibarıyla Türkiye'nin sistemdeki ihtiyacının yıllık üçte biri. Sadece bu haliyle bile kalsa, yüzde 30'luk sistem ihtiyacını karşılaması bir tarafa, geri kalan kısmına bağlı olarak ülkenin ithalatında müthiş bir pazarlık gücü yakalayacağı, bunun da faturalara, Türkiye'nin bilançosuna, cari dengesine, ekonomisine olumlu etki yapacak bir süreç." Türkiye'nin bir eksen değişim ve dönüşüm yaşadığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Ne doğu ne batı, yeni eksen Türkiye" mesajı verdi. Bakan Albayrak, Karadeniz'deki gaz keşfinin Türkiye'yi enerjide üretici ülkeler ligine çıkaracağını da vurguladı. Albayrak, gaz keşfinin Merkez Bankası'na yeni bir döviz rezervi sağladığını da aktardı. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndaki zihniyet değişimini anlatan Albayrak, "TPAO bugünkü kapasitesiyle, en hızlı o gazı oradan çıkarabilecek bilgiye ve tekniğe sahip. 2023 gerçekçi bir süredir, hayalperest bir süre değil" dedi. Yatırım maliyetlerini Enerji Bakanlığı ve TPAO ile konuştuklarını anlatan Albayrak, şöyle konuştu: "Akçakoca sahiline gelen kesim altyapı itibarıyla müsait. Gaz daha yumuşak zeminde, çıkarılması kolay. 5-6 milyar dolar olarak söylenen rakamlardan daha uygun maliyetle çıkarılacak. Bu gemileri kimseye muhtaç olmadan aldıysak bu yatırımı da çok rahat yapacak bütçeye sahibiz. Yabancı bankalar, şirketler ortak olmak istiyorlar. Ama biz kendimiz yürüyoruz. Kendimiz işleteceğiz. Piyasada konuşulan rakamların çok daha altında maliyetle hızlı bir şekilde 2023'e kadar sisteme bağlayacağız." Bakan Albayrak, Rusya'nın Türkiye için güvenilir bir tedarikçi olduğunu da belirterek, "Yeni dönemde özellikle Rusya'yla farklı işbirlikleri olabilir" mesajını verdi. Albayrak, gaz keşfinin yüzde 30'luk pazarlık avantajı sağlayacağını da dile getirdi. Gaz keşfinin ekonomik etkisine de değinen Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Bu keşif, 83 milyonun hayatına dokunacak. Gaz fiyatlarının ucuzlamasıyla, sanayide kullanılan enerji fiyatlarının düşmesiyle, doğalgazla çalışan elektrik santrallerinden elde edilen elektrik fiyatlarının ucuzlamasıyla... 83 milyonun cebine dokunan pozitif iyileşme olacak. Gaz kontratlarında daha cetin ve güçlü pazarlık yapacağız. 2023'ten önce bu yansımaya başlayabilir."Bakan Albayrak, keşfin TPAO ve BOTAŞ'ın gerek yurtiçi gerekse yurtdışında halka arzının yolunu açtığını belirterek, "Bu keşif iki şirketi de farklı bir lige çıkaracak. Halka arzın yolunu açacak" dedi. "Bir enerji projesinde başka bir ülke tehdit etti" ifadesini kullanan Albayrak, "Tehdit için şöyle; önemli bir projede batıda bir ülkede bir karşılık verildi, biz de ona gerekli cevabı verdik" açıklamasını yaptı.15 Temmuz hain darbe girişiminden önce Doğu Akdeniz meselesinin gündeme geldiğini, ancak darbeci generallerden birinin atılacak adımları engellemeye çalıştığını söyleyen Albayrak, şöyle konuştu: "Bize 'Ne işimiz var. Avrupa, ABD ne der. Bizim teknemiz yok' diye sürekli itiraz eden yapı vardı. O toplantıdan kısa süre sonra merdivenlere dizilen 15 Temmuz fotoğrafı var ya. O gün generallerden biri oydu."DOĞU Akdeniz'den de Karadeniz kadar ümitli olduklarını anlatan Albayrak, "Yavuz sondaj gemisi Selçuklu kuyusunda çalışmaya devam ediyor. Fatih sondaj gemisinden duyduğumuz haberleri Yavuz'dan da duymamız söz konusu olabilir" dedi. Akdeniz'de de Türkiye'nin haklarına sahip çıkıp, güzel ve sevinçli haberler için çalıştıklarını anlatan Bakan Albayrak, "Yavuz olur, Kanuni olur... Bütçemiz elverdiği noktada sıkıntımız yok. Dördüncü gemi için adım atmaktan da çekinmeyeceğiz. Doğu Akdeniz kıyıdaş ülkeler, bu ülkelerin siyasi durumları, yaşadıkları sorunlar çetrefilli bir süreç. Ama bizim kendi bölgelerimizde yaptığımız datalar önemli kaynaklar olduğunu gösteriyor" mesajı verdi. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, 1990'lardan daha farklı bir konumda bulunduğunu söyleyen Albayrak, "Gerek ekonomik gerek siyasi olarak Türkiye dimdik ayakta... Türkiye kimsenin hakkına tecavüz etmez ama kendi haklarından da ödün vermez. Doğu Akdeniz'de egemenlik haklarımızdan ödün vermeyiz, bu 83 milyonun zenginliği, hakkı" diye konuştu.KENDİSİNE yönelik içeride ve dışarıda yapılan algı operasyonlarını da değerlendiren Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Belirli bir süredir, bir noktaya ateş ediliyorsa, içeride ve dışarıda bayağı rahatsız ettiğimiz kesimler var demektir. Sorumluluğumuzun daha fazla olduğunu biliyoruz. Türkiye milli enerjide güçlü noktaya gelecek, hakeza milli ekonomide de..." Türkiye'nin ekonomide yeni bir modele geçtiğini söyleyen Albayrak, "Sermaye gelir yatırımını yapar özgür şekilde... Sen sermayeyle siyasete yön vermeye çalışırsan dünyanın hiçbir yerinde olmaz" dedi.MUHALEFET partilerinin grup konuşmalarının bile aynı akıldan çıktığını dile getiren Albayrak, "Kim seçilmiş iktidara operasyon yapmayı ifade ediyor? Olağan şüphelilerden ses yok. Ama bugün Türkiye'nin darbede, terörle mücadele, bölgede yaşadıkları 83 milyonun kafasında ampül yakıyor. Türkiye ziyaretlerinde kimle, kimlerle görüşmüş, hangi amaçla... Milli her bireyin kucaklayacağı bir kelime. Milli deyince birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Türkiye muhafelefi için çok üzülüyorum" dedi. ABD eski başkan yardımcısı Joe Biden'ın sözlerine sessiz kalan muhalefeti de eleştiren Bakan Albayrak, "Sözlerin muhatabı biz değiliz, muhalefet. Siz olağan şüpheli olduğunuzda reaksiyon önemli. Hangi cümleyi kuruyorsun, bırak 7 ay önce mi, 5 ay sonra mı... Zarfın içini oku, manaya gel. Sen hangi üslupla buna cevap veriyorsun?" diye konuştu."70 senedir ne yapılıyor, ne sonuç alınıyor" diyen Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, zihinsel bir devrim yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: "Einstain'ın bir lafı var. 'Aynı şeyleri yaparak, farklı sonuç bekleyenler ahmaktır' diyor. Biz de demek ki, bazı şeyleri değiştirmişiz ki farklı sonuçlar almaya başladık. Ektiğimiz tohumların her biri enerjide de ekonomide de çınara dönüşecek. Madencilikte yakında duyarsınız."