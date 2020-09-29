Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman hangi tarihte hesaplara yatacak? Bu ayın Kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan Kısa çalışma ödeneği Eylül ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Eylül ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

BU AY KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı…