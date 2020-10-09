Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geldi! 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 792,10 TL'den alınan çeyrek altın 799,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendirilir.

DETAYLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,80

SATIŞ: 1.597,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.078,44

SATIŞ: 3.139,55