Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geldi! 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde her sabah önemli bir şekilde araştırılan başlıklar arasında yer alan altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Dün öğleden sonra altının gram fiyatı serbest piyasada 480 TL'ye kadar yükselmişti. Son dakika bilgisine göre bugün gram altının fiyatı 487 lira seviyelerine yükseldi. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri peş peşe geliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatlarını öğrenebilirsiniz.
GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi gram altın oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 487,80 TL'den alınan gram altın 487,86 TL'den satılıyor.
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ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ülkemizde her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen çeyrek altın fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 792,10 TL'den alınan çeyrek altın 799,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendirilir.
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YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.581,80
SATIŞ: 1.597,10
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.078,44
SATIŞ: 3.139,55
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.186,00
SATIŞ: 3.234,00
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.241,40
SATIŞ: 3.265,10
14 AYAR ALTIN
ALIŞ: 272,16
SATIŞ: 315,90
18 AYAR ALTIN
ALIŞ: 351,13
SATIŞ: 351,51
22 AYAR ALTIN
ALIŞ: 439,83
SATIŞ: 456,82