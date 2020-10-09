Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geldi! 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?

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Kapalıçarşı'dan bilgisi geldi! 9 Ekim gram, çeyrek ve fiyatları ne kadar oldu?

Son günlerde en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alan hakkında bilgileri peş peşe geliyor. 9 Ekim gram ve fiyatları ne kadar oldu? Toplumsal özellikler ve ortak hafıza kültürü oluşturan yapı taşları arasında yer alır, bizim kültürümüzde de altın son derece değerli ve önemlidir. Bu seneye damgasını vuran corona virüs süreci piyasalarda değişimlere de neden oldu. İşte Kapalıçarşı'dan gelen son dakika altın fiyatları bilgisi...

Giriş Tarihi: 9.10.2020 07:48 Son Güncelleme: 9.10.2020 07:49 ABONE OL
Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Ülkemizde her sabah önemli bir şekilde araştırılan başlıklar arasında yer alan yeni güne nasıl başladı? Dün öğleden sonra altının gram fiyatı serbest piyasada 480 TL'ye kadar yükselmişti. bilgisine göre bugün gram altının fiyatı 487 lira seviyelerine yükseldi. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri peş peşe geliyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde 9 Ekim gram ve fiyatlarını öğrenebilirsiniz.

SON DAKİKA: 9 EKİM GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra vatandaşın yeni gözdesi oldu. Gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 487,80 TL'den alınan gram altın 487,86 TL'den satılıyor.

DETAYLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Ülkemizde her zaman bir numaralı tercih olarak nitelendirilen fiyatlarında son durum şu şekilde; bugün 792,10 TL'den alınan çeyrek altın 799,60 TL'den satılıyor. Çeyrek altın genelde birikim ve yatırımın en önemli simgeleri arasında değerlendirilir.

DETAYLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.581,80

SATIŞ: 1.597,10

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.078,44

SATIŞ: 3.139,55

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.186,00

SATIŞ: 3.234,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.241,40

SATIŞ: 3.265,10

14 AYAR ALTIN

ALIŞ: 272,16

SATIŞ: 315,90

Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları bilgileri geliyor! 9 Ekim gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

18 AYAR ALTIN

ALIŞ: 351,13

SATIŞ: 351,51

22 AYAR ALTIN

ALIŞ: 439,83

SATIŞ: 456,82

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Kapalıçarşı'dan SON DAKİKA altın fiyatları bilgisi geldi! 9 Ekim gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları ne kadar oldu?
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