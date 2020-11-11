Son dakika haberi: 11 Kasım güncel ve detaylı altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın fiyatlarında son durum ne?

Ülkemizde sabah saatlerinden bu yana en çok takip edilen konu başlıkları arasında kuşkusuz altın fiyatları var. Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı'dan son dakika gram ve çeyrek altın fiyatları hakkındaki bilgileri üstü ste geliyor. Bugün gram altın 504,53 TL'den alınırken 504,63 TL'den satılıyor. Dün oldukça düşen dolar ve altın fiyatlarında bugün son durum şu şekilde; %1 oranında bir artış söz konusu. 10 Kasım gram ve çeyrek altın fiyatları hakkında son dakika gelişmeleri haberimizde...

SON DAKİKA: BUGÜN GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

GRAM ALTIN FİYATLARI

Ülkemizde son dönemde çeyrek altın fiyatlarının artmasından sonra gram altın en çok tercih edilen altın türleri arasında yer aldı. Bugün gram altın fiyatlarında son durum şu şekilde; 505,64 TL'den alınan gram altın 505,75 TL'den satılıyor.