Jolly’den pandemiye özel erken rezervasyon formülü

Tüm dünyayı sarsan Kovid-19 salgını nedeniyle en büyük darbeyi turizm sektörü aldı. Salgına karşı geliştirilen yeni aşı umutları artırsa da henüz 2021 süreçleri tam netleşmediği için turizmciler de yeni formül arayışlarına girdi.Bu kapsamda Jolly, bir ilki gerçekleştirerek pandemiye özel erken rezervasyon kampanyası başlattı. Buna göre Jolly'den tatil satın alan vatandaş tatilinin sadece 4'te birini ödeyip kalanını tatiline 3 gün kala ödeyebilecek. Bu kampanyayla tatilci hem yüzde 50'ye varan erken rezervasyon fırsatlarından yararlanacak hem de iade garantisi almış olacak. 6 Kasım'da başlayan kampanya, 6 Aralık'a kadar devam edecek.Jolly Yönetim Kurulu Başkanı Mete Vardar, 12 günlük dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre gün bazında satış rakamlarını yakaladıklarını söyledi. Kampanyanın yurtdışı tur ve otellerde de geçerli olduğunun altını çizen Vardar, "Kovid krizi daha önce yaşadığımız krizlerin toplamının 4 katı etki etti. Ama Jolly olarak bu süreci çok iyi yönettik. İadeleri de yüzde 90 oranında yaptık. Kalan kısmını da bu ay tamamlayacağız" diye konuştu.Öte yandan Jolly yeni dönem için yapılanmaya gitti. Bu kapsamda Mert Vardar, Jolly'nin yeni CEO'su oldu. Mert Vardar, 2021 için üç senaryo çalıştıklarını belirterek, "2020'de 'iyi', 'orta 've 'kötü' olmak üzere üç senaryo hazırladık. Yıl iyi senaryoya uygun geçti ama her şeye rağmen küçüldük. 2021 için de 3 senaryomuz var" dedi.