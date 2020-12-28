Evde bakım maaşı zammı belli oldu mu? 2021 Asgari ücret zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Bugün belli olacak 2021 asgari ücretle beraber birçok ödenek de artış gösterecek. Bu kapsamda evde bakım maaşından faydalanmakta olan binlerce vatandaş yeni ücrete dair detayları merak ediyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan asgari ücret zammıyla beraber 1460 TL'den 1544 TL'ye yükselmişti. Peki, 2021 Asgari ücret zammıyla beraber evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2021 Evde bakım maaşı zammı ne kadar, belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BERABER 2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin yenileneceği bilinirken bugün belli olacak olan ücretlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren araştırmalar da hız kazandı…