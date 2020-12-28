Evde bakım maaşı zammı belli oldu mu? 2021 Asgari ücret zammı ile yeni evde bakım maaşı ne kadar olacak?

Bugün belli olacak 2021 asgari ücretle beraber birçok ödenek de artış gösterecek. Bu kapsamda evde bakım maaşından faydalanmakta olan binlerce vatandaş yeni ücrete dair detayları merak ediyor. Geçtiğimiz yıl açıklanan asgari ücret zammıyla beraber 1460 TL'den 1544 TL'ye yükselmişti. Peki, 2021 Asgari ücret zammıyla beraber evde bakım maaşı ne kadar olacak? 2021 Evde bakım maaşı zammı ne kadar, belli oldu mu? İşte tüm detaylar…
ASGARİ ÜCRET ZAMMI İLE BERABER 2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Asgari ücretle beraber yaşlılık, evde bakım maaşı, engelli parası gibi birçok ödeneğin yenileneceği bilinirken bugün belli olacak olan ücretlerle ilgili sabah saatlerinden itibaren araştırmalar da hız kazandı…
2021 EVDE BAKIM MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Asgari ücret zammı ile beraber yeniden şekillenecek olan ödemenin henüz zammı belli değil. Asgari ücret tespit komisyonu toplantıları devam ederken ücret belli olduğunda evde bakım maaşı zammı ile ilgili tüm gelişmelere sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz...
EVDE BAKIM MAAŞI 2020 ZAMMI NE KADARDI?
Geçtiğimiz yıl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 yaş altı bakıma muhtaç engelli yakını bulunan vatandaşların aylıklarını 567.97 TL'ye çıktığını belirtmiş, Ağır silikozis hastalığı olanların aylıkları da 1.562,86 TL'ye yükseldiğini açıklamıştı.
Evde bakım parası konusunda önemli açıklamalar yapan Selçuk, 535.805 engelli vatandaş için evde bakım yardımı yapıldığını aktardı. Buna göre evde bakım yardımı 2020 yılının Temmuz ve Aralık dönemi için artış gerçekleştirildiğini de bildirdi. Evde bakım parası 2020 yılı Temmuz - Aralık döneminde aylık 1.544,61 TL'ye yükseldi...
ASGARİ ÜCRET NELERİ ETKİLİYOR?
TAZMİNAT MİKTARI: Asgari ücret artışı bu maaşla çalışanların kıdem tazminatlarını artırırken işçilere ödenen tazminat tavanı da artacak. Böylece çalışanlar daha fazla tazminat alacak.
İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ: Raporlu olanlara ödenen iş göremezlik ödeneğinin de alt sınırı böylece asgari ücretle birlikte artmış olacak.
TÜM ÇALIŞANLARIN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ: yaklaşık 25 milyon çalışana ödenen Asgari Geçim İndirimi de Ocak ayı ile birlikte yükselecek.
İŞSİZLİK MAAŞI: İşsizlik maaşının alt ve üst sınırları brüt asgari ücrete göre belirleniyor. Alt sınır asgari ücretin yüzde 40'ı üst sınır ise yüzde 80'i oluyor. Zamla birlikte ödenekler de artacak
DOĞUM, ASKERLİK BORÇLANMASI: Emeklilik için gün satın alanlar yani borçlananlar brüt asgari ücretin yüzde 32'si kadar aylık ödeme yapıyor. bu miktar da yükselecek.
BAĞ-KUR, İSTEĞE BAĞLI, GÜNDELİKÇİ PRİMLERİ: kendi namına çalışanlar ile isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin prim ödemeleri de asgari ücretle birlikte yükselecek.
GENEL SAĞLIK SİGORTASI PRİMİ: Brüt asgari ücretin yüzde 3'ü kadar olan GSS primi zamla birlikte yükselecek.